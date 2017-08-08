YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kilosu 5 TL'den satışa çıkan çekirdeksiz üzüme ilgi yoğun

Kilosu 5 TL'den satışa çıkan çekirdeksiz üzüme ilgi yoğun



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi olan çekirdeksiz üzüm kilosu 5 TL'den tezgahlarda yerini alırken vatandaşların ilk çekirdeksiz üzümlere ilgisi yoğun oldu.

Bilecik'te her hafta pazartesi günü Hürriyet Mahallesinde kurulan kapalı pazarda kilosu 5 TL'den satılan çekirdeksiz üzüme fiyatının pahalı olmasına rağmen ilgi büyük. Çekirdeksiz üzümün tezgahlara yeni düştüğünü anlatan incir satıcısı Erdinç Gür, "Çekirdeksiz üzümlerimiz yeni düştü tezgahlarımıza. Fiyatı 5 lira. Fiyatlarımız yeni olduğundan dolayı biraz yüksek. Halkın rağbeti çok fazla. Üzümler yeni tezgahlara düştüğü için halkın yaz meyvesi olan üzüme özlemi çok fazla. Satışlarımız çok güzel gidiyor. Fiyatlarımız şuanda pahalı olsa bile ilerleyen zamanlarda fiyatlar düşecek" dedi.

(DA-Y)



08.08.2017 20:27:59 TSI

NNNN

