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Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te geliyor



(Fotoğraflı)



Veysel Eşin

MUŞ (İHA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde her yıl coşkuyla kutlanan Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü kutlamalarına bu sene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı belirtildi.

Türkiye Okçuluk Vakfı ve Malazgirt Kaymakamlığı tarafından organize edilen Malazgirt Zaferi'nin 946. yıldönümü etkinlikleri için hazırlıklar yoğun şekilde devam ediyor. Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Türkiye Okçuluk Vakfı yetkilileri ile birlikte 1071 Zafer Anıtı bölgesinde bir dizi incelemelerde bulunarak, yapılacak çalışmalar hakkında notlar aldı. Bu yıl kutlama etkinlikleri çerçevesinde ilçeye gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer konuklar için gerekli düzenlemeler ise tek tek yapılıyor.

Açıklamalarda bulunan Kaymakam Soner Kırlı, 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi kutlamaları için Türkiye Okçuluk Vakfı yetkilileriyle birlikte hazırlıklara tüm hızıyla devam edildiğini belirtti. Kırlı, "26 Ağustos'a sayılı günler kaldı. Bu yıl ki etkiliklerimize Sayın Cumhurbaşkanımız da geliyor. Bu da bizde ve tüm Malazgirt halkında çok büyük bir heyecan oluşturmuş durumda. Sayın Cumhurbaşkanımızın tarihi ilçemize gelmeleri ve kutlama etkiliklerine katılmaları ilçemiz için çok büyük bir önem arz ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızı çok büyük bir heyecanla bekliyoruz. Bu yıl ki kutlama etkinlikleri çalışmalarımıza yaklaşık 20 gündür başlamış durumdayız. Sayın Cumhurbaşkanımız bu yıl ki etkinliklere çok önem veriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bizzat görevlendirilen Türkiye Okçuluk Vakfı yetkilileriyle birlikte Malazgirt Zaferinin 946. yıldönümü etkinlikleri hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Devlet erkânımız en üst düzeyde katılım sağlayacaklar. Bu yıl etkinliklerimizde çok büyük sürprizlerimiz olacak. Malazgirt Zaferi etkilikleri, Çanakkale ruhuyla artık her yıl kutlanacak. Bu yıl ve bundan sonraki yıllar, Malazgirt şanına ve şanlı tarihine yakışır bir kutlama yapılacak. Bununla ilgili tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Kutlama etkinlikleriyle ilgili detayları ileri ki gönlerde kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

(VE-MSA-Y)



09.08.2017 09:03:52 TSI

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