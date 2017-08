YEREL HABERLER / UŞAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Uşak Kent Meydanı projesinde yeni bir dönemece girildi

Uşak Kent Meydanı projesinde yeni bir dönemece girildi



Bayram Keleş

UŞAK (İHA) - Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ın seçim kampanyasında ilk defa görülen Uşak Kent Meydanı projesinde yeni bir dönemece girildi.

Adliye ve Meteoroloji binalarının yıkılmasından sonra eski adı Kız Meslek Lisesi olan okulun da yıkımına başlandı. Burada yapılan törende konuşan Cahan projeyi bir yıl içinde bitirmeyi hedeflediklerin söyledi.

Uşak olarak tarihi bir anı başlatmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Cahan yaklaşık 3 yıl önce dile getirilen bu bölgede 110 bin metrekare alanı kapsayan ve içerisinde Kız Meslek Lisesi gibi eskiyen, ekonomik ömrünü tamamlayan kamu binalarının olduğu alanı Uşak Kent Meydanı yapmak için yola çıktıklarını ifade etti. Cahan konuşmasına şu cümlelerde devam etti; " Çok büyük adımlar attık. Projesinin aşılamayan kısmında belli bir noktada aştık. Özellikle bugün Kent Meydanı projesini hızlandırmak adına ardık önümüzdeki süreci daha hızlı geçmek adına bu gün bu yıkım töreninin gerçekleştireceğiz. Ben Uşak Kent Meydanı projesini ta 2014 Şubatından Sayın Cumhurbaşkanımız buraya yerel seçimler öncesinde geldiğinde meydandan söz vermişlerdi. Buyara Uşak Kent Meydanının yapacağız demişlerdi. Cumhurbaşkanımızın desteğini alarak bugünlere geldik. Öncelikle bu alanda bulunan okulların taşınmasıyla birlikte işte eski adıyla Kız Meslek Lisesi, Uşak Anadolu Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesini biliyorsunuz okullar kapanınca yeni binalarına taşıdık. Artık öğrencilerimiz daha nitelikli daha kaliteli daha güzel ortamlarda eğitim öğretime başlayacaklar.Şimdi bu binanın yıkımın gerçekleştireceğiz. Sonrasında biliyorsunuz bu alanların boşaltılarak Uşak Belediyesine tahsisi konusunda hem sayın Maliye Bakanımız hem de Sayın Milli Eğitim Bakanımız ile birlikte bir protokol imzaladık. Bu aşamaya gelinceye kadar Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız Sayın Binali Beye ve hem Milli Eğitim hem Maliye Bakanımıza tüm Uşaklı hemşehrilerimiz adına çok teşekkür ediyorum."

Gelecek yıl bu zamanlarda burada Uşak Kent Meydanını hizmete açacaklarını vurgulayan Cahan;"Özellikle dikkat ederseniz eskiyen binaları kaldırdığımızda hazır yetişmiş ağaçlarımız var. Yani kendiliğinden ortaya çıkacak yeşil ve doğa harikası kent meydanının kazandıracağız. Uşak gelişen büyüyen bir il, Uşak aşıklar diyarı, Uşak efeler diyarı yarenler diyarı ve ilkler şehri. İşte burada da bir ilki gerçekleştireceğiz ve 110 bin metrekare alanda yaklaşık 5-6 tane kamu kurumu binalarını bulunduğu bir alanda Uşak'ın yeni yaşam merkezini yeni kent meydanını kazandıracağız. Bu yıkımla startı hızlandırıyoruz ve bundan sonra arka tarafta bulunan diğer binaların da boşaltma işlemini gerçekleştireceğiz. Sonra eskiyen ömrünü tamamlayan Geçlik Spor İl Müdürlüğü binasıyla kapalı spor salonumuzun yıkımını da gerçekleştireceğiz ve biliyorsunuz yeni kapalı spor salonumuz inşallah yılbaşında hizmete girecek. Önceki adliye binasının olduğu yeri biliyorsunuz park haline getirdik. İnşallah gelecek yıl bu binaları kaldırdıktan sonra 110 bin metrekare bir alanda yeni Uşak'ın yeni kent meydanını hizmete geçiriyoruz." şeklinde konuştu.

Uşak'ın alt, üst ve sosyal yapısıyla yenilendiğini söyleyen Cahan kentsel dönüşüm alanının her şeyiyle bittiğini bildirdi. Son olarak burada ticari alanları satışının yapılacağına değinin Cahan sonbaharda yeni Uşak'ın orada can bulacağına değindi. Cahan konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı; " İnşallah biz de Belediye binamızı oraya taşıyarak yeni Uşak'ın yeni merkezini siz değerli hemşehrilerimizin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşayacağız. Devamında geçtiğimiz şurada iki tane battı çıktıyı bitirdik şimdi Sivaslı yolunda 3. battı çıktımızı yapıyoruz ve inşallah yıl sonu geldiğinde hem Sivaslı yolumuz hem de 3. battı çıktımız hizmete açılarak yepyeni modern yollarla şehrimizin tüm girişlerini aydınlatmış oluyoruz. İzmir yolunu biliyorsunuz tertemiz bir hale getirdik, Ulubey yolunu geçtiğimiz yıl yaptık şimdi Sivaslı yolunu karayolları ile birlikte yapacağız. Alt yapısıyla üst yapısıyla bunlar yeterli mi? Hayır. Kültürel anlamda bakın cirit bizim ata sporumuz ciridi aldık ülke gündemine taşıdık. İnşallah bu sene ciritte Türkiye Şampiyonu olacağız ve devamında sanat akademimizi kurduk. Şu anda 510 tane kursiyerimiz sanatın çeşitli dallarında kurs görüyorlar ve yine devamında Uşak şehir tiyatromuzu kurduk, çok güzel bir 15 Temmuz filmi çektik, her şeyi Uşak Belediyesi imzalı ve devamında yine çocuk ve gençlik korolarımız var. 24 Saat çalışabilen güçlü teknik bir alt yapımız var su kanal işleri, fen işleri müdürlüğümüz. Tüm müdürlüklerimiz 24 saat çalışma güç ve kudretine sahip. Sona doğru geldiğimiz kent meydanı projemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum"

