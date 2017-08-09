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Uşak'ta 2017 hedefi 20 bin ünite kan



(Fotoğraflı)



Ferhat Bal

UŞAK (İHA) - Uşak Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Ümit Bilgin Koçak, Uşak'ta 2017 hedeflerinin 20 bin ünite kan toplamak olduğunu belirtti.

Ağustos ayı itibariyle 12 bin 500 ünite kana ulaştıklarını belirten, Koçak, Uşak'ta devlet hastanesi ve özel hastanelerin kan ihtiyaçlarının tamamını Kızılay kan bağış merkezinin karşıladığını söyledi.

Bir ünite kanının 3 kişinin hayatına can vereceğini anlatan Koçak şunları dile getirdi,'' Burada amaç hayatların kurtulması ıstırap çeken insanların ıstıraplarının dindirilmesi bunun için biz ilçelerimizde il merkezlerimizde ve bize bağlı bütün köylerde hizmetlerimizi mobil araçlarımızla sürdürmekteyiz. Uşak halkı kan bağışı konusunda oldukça duyarlı. Bağışladıkları her bir ünite kan 3 kişinin hayatını kurtarıyor. Kan bağışı yapacak vatandaşların 18 ila 65 yaş arası sağlıklı birey olması gerekiyor'' dedi. Hedeflerinin ve çalışmalarının eski yıllara oranla daha yukarılara çıkmak olduğuna vurgu yapan Koçak, tüm personelle bıkmadan usanmadan özveri ile insan hayatını kurtarmak için çalıştıklarını belirtti.

Kızılay Kan Bağış Merkezinin yaptığı çalışmalara destek veren Uşak Valisi Salim Demir ve Uşak Millet Vekillerine teşekkür eden Koçak, ''Mobil araçlarımız sabah saatlerinden itibaren hizmet vermeye başlıyor. Kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımız mobil araçlarımıza uğrayarak 15 dakikalarını ayırarak kan bağışında bulunabilirler. Hayat kurtarmak çok değerli ve çok sevap ben bütün halkımızı kan bağışı yapmaya davet ediyorum'' dedi.

Bakanlığın kendilerine tevdi ettiği kök hücre çalışmaları hakkında kısa bilgiler de aktaran Koçak,'' kanserli çocuklarımızın tedavisinde kullanılmak üzere kan numuneleri alıyoruz ve bunları sağlık bakanlığına gönderiyoruz. Eğer eşleşmeler doğru çıkarsa bütün masraflarını sağlık bakanlığı karşılamak üzere ve kan veriyormuş gibi tıpkı bir işleme tabi tutuyorlar ve o bebekleri kök hücre bağışı yaparak hayatlara tekrar tutunmalarını sağlıyorlar. Biz kan bağışı yanı sıra kök hücre çalışmalarını da yürütüyoruz. Vatandaşlarımızdan bu konuda da duyarlı olmalarını istiyoruz'' şeklinde konuştu.

(FB-MB-Y)



09.08.2017 09:28:50 TSI

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