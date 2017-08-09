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Erzincan Gençlik Merkezinde yaz programları devam ediyor



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Gençlik Merkezi faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Erzincan Gençlik Merkezi Yaz Programları kapsamında "Merkezim Her Yerde" projesi ile birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Gençlik Liderleri eşliğinde düzenlenen programlar kapsamında bir araya gelen gençler birlikte Mevlana Camiinde temizlik yaptılar. Temizliğin ardından hep birlikte sohbet eden gençlere Erzincan Gençlik Merkezi Liderleri Türk zeka ve strateji oyunu mangalayı tanıtıp birlikte mangala oyunu oynadılar. Gençlerin sosyal ve kültürel açıdan serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için faaliyetlerin sürdüğünü belirten Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu " Yaz programları kapsamında Erzincan Gençlik Merkezimizde Akademi Çalışmaları başlığı altında değerler atölyesi, dil eğitimleri atölyesi ve inavasyon atölyesi çalışmaları devam ediyor. Dini İlimler Atölyesi çalışmaları kapsamında Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimizin Hayatı ve temel dini bilgiler gençlerimize öğretiliyor. Gençlerin İyilik Ağacı başlıklı çalışmalarımızda gençlerimiz, çevre temizliği, hastane ve huzurevi ziyaretleri ve yardım kampanyaları ile herkese örnek oluyorlar. Kulüp faaliyetleri kapsamında Kod Adı 2023, zeka oyunları ve el sanatları gibi alanlarda gençlerimiz zamanlarını dolu dolu geçiriyor. Gençlerimizi yaz programlarımıza katılmak üzere Erzincan Gençlik Merkezimize davet ediyorum." dedi.

(FG-AA-Y)



09.08.2017 09:34:45 TSI

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