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BB. Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadı'nda gece antrenmanı yaptı

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 09:35
BB. Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadı'nda gece antrenmanı yaptı
BB. Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadı'nda gece antrenmanı yaptı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - PTT 1. Ligin yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezonun ilk maçını Cuma akşamı oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını Kazım Karabekir Stadı'nda yaptığı gece antrenmanla sürdürdü.
B.B. Erzurumspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'nün nezaretinde yapılan gece antrenmanına ısınma, ardından 5'e 2 pas çalışması yapan mavi-beyazlılar şut çalışması ve çift kale maç yaparak tamamladı. B.B. Erzurumspor Sportif Direktörü Zafer Demir, ligin ilk maçını kazanarak puanla dönmeyi hedeflediklerini belirtti. Sportif Direktörü Demir, "Teknik Direktörümüz Osman Özköylü'nün nezaretinde yeni transferlerimizle sezon hazırlıklarımızı çok iyi geçirdik. İnşallah, sezonun ilk deplasman maçını alarak Erzurum'a puanla dönmeyi hedefliyoruz." dedi.
(ERZ-AA-Y)

09.08.2017 09:38:29 TSI
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