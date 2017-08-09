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Kaymakam Yönden basınla sohbet toplantılarına devam ediyor



(Fotoğraflı)



Hüseyin Çalışkan

AYDIN (İHA) - Didim Kaymakamı İskender Yönden, geçtiğimiz yıl başlattığı basınla aylık buluşma toplantılarına bu yılda devam ediyor.

Toplantıya Didim Kaymakamı İskender Yönden, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Murat Çoşkunçay ve basın mensupları katıldı.

Didim Kaymakamı İskender Yönden, ara verdikleri aylık basınla buluşma toplantılarının Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in bilgisi dahilinde yeniden düzenlemeye başladıklarını belirtti. Yönden, "Kısa bir süre ara vermiştik ama bundan sonra devam edeceğiz. Biz burada bir aile gibiyiz. Karşılıklı diyalogla sorunlarımızı ve çözüm önerilerini konuşuyoruz" dedi.



Didim'deki proje ve çalışmaları da anlatan Yönden, ilçede inşaatı tamamlanan iki imam Hatip lisesinin eğitime açılacağını belirterek gelecek eğitim-öğretim yılında eğitime açılacağını kaydeden Kaymakam Yönden, Didim'e Fen Lisesi açılması konusunun ise İl Koordinasyon Kurulun'ca ele alındığını söyledi. Didim'e yeni hastane yapılması konusunda onayın alındığını belirten Yönden, yeni hastanenin mevcut devlet hastanesi bahçesinde yapılacağını söyledi. Yönden, böylelikle sağlık hizmetinin daha rahat sunulabileceğini ifade etti.

Didim'de sorunların çözümü için konsesorsiyum kurularak hareket edilmesi gerektiğini de dile getiren Yönden bu konuda kurumlarla hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

(MB-Y)



09.08.2017 09:47:12 TSI

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