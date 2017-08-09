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Takımını Kur Sahaya Çık Sokak Basketbolu turnuvası



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Belediye Akademisi tarafından düzenlenen "Takımını Kur Sahaya Çık" Streetball (Sokak Basketbolu) turnuvası, Mustafa Uysal Orta Okulu bahçesinde yapıldı.

"Takımını Kur Sahaya Çık" streetball turnuvasına 2005-2009 doğumlu küçüklerde 2, 2001-2004 doğumlu gençlerde 4, 2000 ve üzeri doğumlu büyüklerde 12 takım olmak üzere toplam 16 takım katıldı. Büyük heyecana sahne olan turnuvada maçlar tek potada 2005-2009 doğumlu küçüklerde 10 dakika, 2001-2004 doğumlu gençler ile 2000 ve üzeri doğumlu büyüklerde süre kısıtlaması olmadan 16 sayı ile oynandı.

Turnuvayı, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Nazif Balcı ile Belediye Meclis Üyesi Cem Özkan ile çok sayıda vatandaş izledi.

(MA-MEF-Y)



09.08.2017 09:47:31 TSI

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