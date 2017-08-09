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Aydın'da ev hanımları meslek ediniyor



(Fotoğraflı)



Hüseyin Çetinkaya

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen "Pasta Yapımı ve Pazar Filesi" kurslarını tamamlayan kursiyerler sertifikalarını aldı.

Efeler Belediyesi Fatih Mahalle Muhtarlığı, Halk Eğitim Merkezi ve Türkiye iş Kurumu(İŞKUR) işbirliğinde 20 kursiyerin katılımı ile düzenlenen kursun tamamlandığını belirten Fatih Mahalle Muhtarı Yıldız Karadaş Taşçıoğlu, "Efeler Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi öğretmenlerinin talebe göre farklı meslek dalların da usta öğretici olarak görev aldığı kurslarda İŞKUR tarafında günlük 25 TL ücret ödeniyor. Meslek edindirme kurslarına katılan özellikle ev hanımları hem para kazanıyor hemde hem de meslek öğreniyorlar" diye konuştu.

Fatih Kapalı Pazar Alanı içerisinde Efeler Belediyesine ait Kültür ve Sanat Evinde kadınlara yönelik meslek edindirme kursların sürdüğü ve yeni kayıtların devam ettiği belirtildi.

(HÇ-MB-Y)



09.08.2017 10:05:15 TSI

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