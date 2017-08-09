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Deneme ve Bilim Merkezi öğrencileri sertifikalarını aldı

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 10:03
Deneme ve Bilim Merkezi öğrencileri sertifikalarını aldı
Deneme ve Bilim Merkezi öğrencileri sertifikalarını aldı

(Fotoğraflı)

Mehmet Dağlı
KARAMAN (İHA) - Karaman Belediyesi, Deneme ve Bilim Merkezi'nde kurs gören bir grup öğrenciye, Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Osman Ünüvar tarafından sertifikaları verildi.
Karaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetini sürdüren Deneme ve Bilim Merkezi'nde, bu yıl yaz kurslarına katılan ilköğretim öğrencilerine düzenlenen törenle sertifikaları verildi. Öğrencilere sertifikalarını Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Osman Ünüvar ve meclis üyesi Selim Dülger verdi.
Sertifika töreninde konuşan Başkan Yardımcısı Ünüvar, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin bilim merkezimize gösterdikleri ilgi bizleri son derece memnun ediyor. Belediye olarak amacımız, eğitim hizmetlerimizin kalitesini daha da artırarak, özellikle çocuklarımızı çağımızın kötü alışkanlıklarından uzak tutmaktır. Yaz kurslarımıza katılan tüm öğrencileri tebrik ediyorum" dedi.
Başkan Yardımcısı Ünüvar, daha sonra kurs gören öğrencilere sertifikalarının yanı sıra Karaman Belediyesi kültür yayınlarından oluşan hediyeler verdi.
(MD-AH-Y)

09.08.2017 10:05:37 TSI
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