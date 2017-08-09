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Saç ekiminde saç çizgisine dikkat

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 10:12
Saç ekiminde saç çizgisine dikkat
Saç ekiminde saç çizgisine dikkat

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Saç ekim merkezi koordinatörü Engin Sönmez, saç ekiminde saç çizgisine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.
Saç ekimi işleminin her aşamasının ciddi tecrübe gerektiren bir husus olduğunu ifade eden Hairestetik Turkey Saç Ekim Merkezi Koordinatörü Sönmez, "Saç ekiminin en önemli noktası ön saç çizgisine doğallığın verilebilmesidir. Saç çizgisini oluşturacak olan uzmanın el becerisinin yanı sıra sanatsal kişiliğini de ortaya koyması gerekmektedir" dedi.
Ön saç çizgisi oluşturulurken kişinin açıklığı, verici bölgeden alınan graftlerin miktarı, kişinin yaşı ve beklentileri dikkate alınması gerektiğini belirten Sönmez, "En çok tercih edileni ise ölçülerek belirlenendir. Çünkü anatomik olarak her kişinin kafa yapısı farklı, olduğu için bizi yanıltabilir bu açıdan en sağlıklısı ölçüm metodunu kullanmaktır. Saç köklerinin beslenebilmesi için saç köklerinin yerleştirileceği mikro kesilerin (kanalların) ekilecek olan greftlerin çapında olması gerekmektedir. Saç köklerinin yerleştirileceği mikro graftlerin açıları dökülme olmadan önceki mevcut olan saçların yönünde açılmalıdır. Verici bölgeden alınan saç köklerinin çapı ve uzunluğu hesaplanarak, kanal açmak için kullanılan lateral slitin çapı ve uzunluğu ayarlanmalıdır. Kişiye özel kanal açıcılar kullanılmalıdır" ifadelerini kullandı.
Bir ekimin doğal olup olmadığı en çok saç çizgisine bakarak anlaşıldığını kaydeden Sönmez, "Bu nedenle size uygulanan saç çizgisi ekimin en önemli aşamalarındandır. Erkeklerde hafif V şeklinde gelen doğal bir saç çizgisi vardır ve bu saç çizgisi her kişide farklı bir yön bulunmaktadır. Başarılı bir ekimde bu yöne dikkat edilerek ve doğal saç çizginiz oluşturulur" diye konuştu.
(ÖB-ÖB-Y)

09.08.2017 10:15:09 TSI
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