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Simav'da tarihi okul restore ettiriliyor

- Simav'ın Güney Beldesindeki asırlık ilkokul binası Belediye tarafından restore edilerek kültür evi olarak hizmet verecek



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Güney beldesinde, 1927 tarihinde yapılan ve uzun yıllar ilkokul olarak kullanıldıktan sonra boşaltılan binanın, kültür evi olarak kullanılması için okulun restore edilmesine başlandı. Güney beldesi gençlerinden Hüseyin Yiğit " Asırlık taş binamızın okulumuzun heder olmasına gönlümüz razı olmadı, sahip çıkılmasından dolayı çok mutluyuz" dedi.

Simav ilçesine 13 kilometre uzaklıktaki Güney Beldesi'nin Belediye Başkanı Halil İbrahim İlhan, Cumhuriyet döneminden kalan tarihi okulun Belediye imkanlarıyla yeniden hayat bulacağını ve kültür evi olarak hizmet vereceğini ifade etti. Başkan İlhan " Beldemizde bulunan eski taş binamız yaklaşık 90 yıllık, bu binamızı kültür evi olarak restore edebilmek için projemizi yaptık, gerekli resmi girişimlerde bulunduk. Halkımızın hizmetine sunmak için 5 bin kitap kapasiteli bir kütüphane, tüm eğitim kademelerindeki öğrencilerimize yönelik etüt merkezi yapmak istiyoruz, ayrıca el sanatları ile beldemizin tarihi eselerinin sergileneceği bir müze salonu kurmak istiyoruz, devamında da kafeteryamız olacak. Eski taş yapı okulumuzun çürümesini ve tarihe gömülmesini istemedik, girişimlerimiz sonunda Kütahya Valiliğimizden 100 bin lira destek aldık. 660 bin lira tutarındaki restorasyon işlemlerine Belediye bütçemizle başladık, Kültür Bakanlığından gerekli desteğin sağlanmasını bekliyoruz. Gençlerimizin eğitimine katkı yapabilmek ve kültür hizmeti için bu işe başladık. İnşallah en kısa bir sürede bitirip halkımızın kullanımına sunmak istiyoruz" dedi. (MEİ-EFE)



09.08.2017 10:20:45 TSI

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