ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Simav'da tarihi okul restore ettiriliyor

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 10:18
Simav'da tarihi okul restore ettiriliyor
Simav'da tarihi okul restore ettiriliyor
- Simav'ın Güney Beldesindeki asırlık ilkokul binası Belediye tarafından restore edilerek kültür evi olarak hizmet verecek

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Mehmet Emin İncekulak
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Güney beldesinde, 1927 tarihinde yapılan ve uzun yıllar ilkokul olarak kullanıldıktan sonra boşaltılan binanın, kültür evi olarak kullanılması için okulun restore edilmesine başlandı. Güney beldesi gençlerinden Hüseyin Yiğit " Asırlık taş binamızın okulumuzun heder olmasına gönlümüz razı olmadı, sahip çıkılmasından dolayı çok mutluyuz" dedi.
Simav ilçesine 13 kilometre uzaklıktaki Güney Beldesi'nin Belediye Başkanı Halil İbrahim İlhan, Cumhuriyet döneminden kalan tarihi okulun Belediye imkanlarıyla yeniden hayat bulacağını ve kültür evi olarak hizmet vereceğini ifade etti. Başkan İlhan " Beldemizde bulunan eski taş binamız yaklaşık 90 yıllık, bu binamızı kültür evi olarak restore edebilmek için projemizi yaptık, gerekli resmi girişimlerde bulunduk. Halkımızın hizmetine sunmak için 5 bin kitap kapasiteli bir kütüphane, tüm eğitim kademelerindeki öğrencilerimize yönelik etüt merkezi yapmak istiyoruz, ayrıca el sanatları ile beldemizin tarihi eselerinin sergileneceği bir müze salonu kurmak istiyoruz, devamında da kafeteryamız olacak. Eski taş yapı okulumuzun çürümesini ve tarihe gömülmesini istemedik, girişimlerimiz sonunda Kütahya Valiliğimizden 100 bin lira destek aldık. 660 bin lira tutarındaki restorasyon işlemlerine Belediye bütçemizle başladık, Kültür Bakanlığından gerekli desteğin sağlanmasını bekliyoruz. Gençlerimizin eğitimine katkı yapabilmek ve kültür hizmeti için bu işe başladık. İnşallah en kısa bir sürede bitirip halkımızın kullanımına sunmak istiyoruz" dedi. (MEİ-EFE)

09.08.2017 10:20:45 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Murat Çakır: Köy yollarımızdaki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor
YEREL

BAŞKAN MURAT ÇAKIR: KÖY YOLLARIMIZDAKİ ÇALIŞMALARIMIZ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR
Çavdarhisar'a halı saha
YEREL

ÇAVDARHİSAR'A HALI SAHA
İngilizce Öğretmeni Musa Dağ: Başarılarımız artarak devam ediyor
YEREL

İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ MUSA DAĞ: BAŞARILARIMIZ ARTARAK DEVAM EDİYOR
Yabancı öğrenciler Kütahya'da
YEREL

YABANCI ÖĞRENCİLER KÜTAHYA'DA
Hisarcık çiftçisi patoz makinelerinden vazgeçemiyor
YEREL

HİSARCIK ÇİFTÇİSİ PATOZ MAKİNELERİNDEN VAZGEÇEMİYOR
Çavdarhisar'da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL

ÇAVDARHİSAR'DA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI
THK'dan Başkan Saraçoğlu'na teşekkür plaketi
YEREL

THK'DAN BAŞKAN SARAÇOĞLU'NA TEŞEKKÜR PLAKETİ
Karayollarındaki köprülerde bakım onarım çalışması
YEREL

KARAYOLLARINDAKİ KÖPRÜLERDE BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI
61 yıldır tencere, tava, çaydanlık tamir ediyor
YEREL

61 YILDIR TENCERE, TAVA, ÇAYDANLIK TAMİR EDİYOR
Tavşanlı'da trafik eğitimi
YEREL

TAVŞANLI'DA TRAFİK EĞİTİMİ
Defterdarlıktan Başkan Ahmet Atam'a teşekkür belgesi
YEREL

DEFTERDARLIKTAN BAŞKAN AHMET ATAM'A TEŞEKKÜR BELGESİ
Hisarcık Belediye otelinde bakım, onarım çalışması
YEREL

HİSARCIK BELEDİYE OTELİNDE BAKIM, ONARIM ÇALIŞMASI
Yeni ürün fındık pazara indi
YEREL

YENİ ÜRÜN FINDIK PAZARA İNDİ
Perli Fidanlığında 10 bin gül, 100 bin menekşe
YEREL

PERLİ FİDANLIĞINDA 10 BİN GÜL, 100 BİN MENEKŞE
Osmanlı Devletinin kurulduğu toprakları ziyaret ettiler
YEREL

OSMANLI DEVLETİNİN KURULDUĞU TOPRAKLARI ZİYARET ETTİLER
4 metrekarede geçen 55 yıl
YEREL

4 METREKAREDE GEÇEN 55 YIL
Pazarlar'da vişne sezonu sona erdi
YEREL

PAZARLAR'DA VİŞNE SEZONU SONA ERDİ
Simav'da panayır alanına 200 kişilik restoran
YEREL

SİMAV'DA PANAYIR ALANINA 200 KİŞİLİK RESTORAN
Simav'ın 85 yıllık panayırı için yer satışı
YEREL

SİMAV'IN 85 YILLIK PANAYIRI İÇİN YER SATIŞI
Köydeki papağan ilgi odağı oldu
YEREL

KÖYDEKİ PAPAĞAN İLGİ ODAĞI OLDU
Şifa kaynağı kekik otunu dağlardan toplayıp satıyorlar
YEREL

ŞİFA KAYNAĞI KEKİK OTUNU DAĞLARDAN TOPLAYIP SATIYORLAR
Muhammet Uygun TEOG sonuçlarını değerlendirdi
YEREL

MUHAMMET UYGUN TEOG SONUÇLARINI DEĞERLENDİRDİ
Çavdarhisar'da Halı Dokuma Kursu sona erdi
YEREL

ÇAVDARHİSAR'DA HALI DOKUMA KURSU SONA ERDİ
Hisarcık'ta Trafik Kazası: 7 Yaralı
YEREL

HİSARCIK'TA TRAFİK KAZASI: 7 YARALI