YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Hisarcık çiftçisi patoz makinelerinden vazgeçemiyor

Hisarcık çiftçisi patoz makinelerinden vazgeçemiyor



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesi ve köylerinde önceki yıllarda çiftçinin buğday, arpa, fasulye ve nohut hasadında yoğun bir şekilde kullandığı patoz makineleri günümüzde biçerdöverlerin giremediği kırsal alanlarda halen kullanılıyor.

Kutluhallar Köyü Muhtarı Osman Gündüz, patoz makinelerinin köylerinde nohut hasadının yanı sıra biçerdöverlerin giremediği kırsal ve engebeli hububat ekili alanlarda halen kullanıldığını söyledi.

Gündüz,"Özellikle kendi patoz makinesi olan çiftçilerden bazıları nohut hasadının yanında arpa ve buğday hasadında da patoz kullanmaktadır. Az hububat ekili alanı bulunan çiftçiler de hasadını zahmetli olmasına rağmen patozla yapmaya devam etmektedirler" diye konuştu.(MA-EFE)



09.08.2017 10:20:58 TSI

NNNN

