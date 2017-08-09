Hisarcık çiftçisi patoz makinelerinden vazgeçemiyor
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Mustafa Akçay
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesi ve köylerinde önceki yıllarda çiftçinin buğday, arpa, fasulye ve nohut hasadında yoğun bir şekilde kullandığı patoz makineleri günümüzde biçerdöverlerin giremediği kırsal alanlarda halen kullanılıyor.
Kutluhallar Köyü Muhtarı Osman Gündüz, patoz makinelerinin köylerinde nohut hasadının yanı sıra biçerdöverlerin giremediği kırsal ve engebeli hububat ekili alanlarda halen kullanıldığını söyledi.
Gündüz,"Özellikle kendi patoz makinesi olan çiftçilerden bazıları nohut hasadının yanında arpa ve buğday hasadında da patoz kullanmaktadır. Az hububat ekili alanı bulunan çiftçiler de hasadını zahmetli olmasına rağmen patozla yapmaya devam etmektedirler" diye konuştu.(MA-EFE)
09.08.2017 10:20:58 TSI
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