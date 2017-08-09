YEREL HABERLER / OSMANİYE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Osmaniye'de "Kudüs" temalı resim sergisi açıldı

Osmaniye'de "Kudüs" temalı resim sergisi açıldı



(Fotoğraflı)



Resul Özdil

OSMANİYE (İHA) - HÜDA PAR Osmaniye İl Gençlik Kolları tarafından açılan "Kudüs" temalı resim sergisinde Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller ve Filistinli Müslümanlara yapılan zulüm anlatıldı.

Cumhuriyet Meydanında yaptıkları resim sergisiyle amaçlarının Filistin'i ve Mescid-i Aksa'yı gündemde tutmak ve Osmaniye halkında bilinç uyandırmak olduğunu belirten HÜDA PAR İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ata Zileli "Siyonist işgalcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini ve Filistinli Müslümanlara yapılan zulmü anlatan "Kudüs" temalı resim sergisi açtık, halkımızda bilinç uyandırmak için. Müslümanlar arasında birlik ve beraberlik olmadığı için bugün İsrail, Mescid- i Aksa'yı abluka altına almış durumda. Bizler Mescid-i Aksa için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

(RSL-Y)



09.08.2017 10:23:16 TSI

NNNN

