Osmaniye'de "Kudüs" temalı resim sergisi açıldı
(Fotoğraflı)
Resul Özdil
OSMANİYE (İHA) - HÜDA PAR Osmaniye İl Gençlik Kolları tarafından açılan "Kudüs" temalı resim sergisinde Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller ve Filistinli Müslümanlara yapılan zulüm anlatıldı.
Cumhuriyet Meydanında yaptıkları resim sergisiyle amaçlarının Filistin'i ve Mescid-i Aksa'yı gündemde tutmak ve Osmaniye halkında bilinç uyandırmak olduğunu belirten HÜDA PAR İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ata Zileli "Siyonist işgalcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini ve Filistinli Müslümanlara yapılan zulmü anlatan "Kudüs" temalı resim sergisi açtık, halkımızda bilinç uyandırmak için. Müslümanlar arasında birlik ve beraberlik olmadığı için bugün İsrail, Mescid- i Aksa'yı abluka altına almış durumda. Bizler Mescid-i Aksa için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.
(RSL-Y)
09.08.2017 10:23:16 TSI
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