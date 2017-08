YEREL HABERLER / AMASYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 3 yarışmanın konu başlıkları açıklandı

3 yarışmanın konu başlıkları açıklandı



Murat Çelik A.

AMASYA (İHA) - Amasya Belediyesi'nin düzenlediği fotoğraf, şiir ve karikatür yarışmasının konu başlıkları açıklandı.

Her yıl düzenlediği yarışmalarla edebiyat ve sanat dünyasına yeni yetenekler kazandırmaya devam eden Amasya Belediyesi, kültür ve sanata verdiği değer ile her zaman sanatçının yanında olup sanata merakı olanları yarışmalarda buluşturuyor.

Müracaatları başlayan 9. Ulusal Cavit Öztürk Fotoğraf Yarışması'nın bu yılki konusu 'Doğanın Kalbinde Amasya', 9. Uluslararası Karikatür Yarışması'nın konusu 'Susuz Hayat', 8. Ulusal Amasyalı Mihrî Hatun Şiir Yarışması 'nın konusu ise serbest olarak duyuruldu.

Fotoğraf yarışmasında birinciliği elde eden esere 5 bin, ikinciye 3 bin 500, üçüncüye 2 bin 500 ve her biri biner TL olarak belirlenen 3 adet mansiyon ödülü verilecek.

Bu yıl 8. kez düzenlenecek 'Ulusal Amasyalı Mihrî Hatun Şiir Yarışması' aruz vezni, hece vezni ve serbest dal olmak üzere 3 kategorinden oluşacak. Yarışmasında her kategoride birinciliği elde eden şiire 5 bin, ikinci şiire 3 bin 500, üçüncüye 2 bin 500 TL ve her biri biner TL'den 9 adet mansiyon ödül verilecek.

Karikatür alanında önemli bir marka haline gelen 'Amasya Belediyesi Uluslararası Karikatür Yarışması' bu yıl 9. kez yeni yeteneklere kapı aralayacak. Yurt içi ve yurt dışından önemli oranda katılımın gerçekleştiği karikatür yarışmasında birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin 500, üçüncüye 2 bin 500 TL ile biner TL olarak belirlenen 3 adet mansiyon ödülü ve 750'şer TL olarak belirlenen 6 adet 18 yaş altı özendirme para ödülü verilecek. Ödül alan ve sergiye değer görülen eserler Amasya Belediye Başkanlığı tarafından ödül töreninde sergilenip sanatseverlerle buluşacak.

(MÇ-SLH-Y)



09.08.2017 10:23:47 TSI

NNNN