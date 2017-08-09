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Sağlık-Sen tekliflerini kazanıma dönüştürmek istiyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı A. Baki Karaer, Sağlık-Sen Genel Merkezinin toplu görüşmelerde sunduğu tekliflerini kazanıma dönüştürmek istediğini belirtti.

Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı A. Baki Karaer, Memur-Sen ve Sağlık-Sen'in kamu görevlilerinin hak ettikleri mali ve özlük hakları alması için mücadele ettiğini söyledi. Sağlık-Sen'in de sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının genel yetkili sendikası olduğunu hatırlatan Baki Karaer, "Sağlık çalışanları çok yoğun olarak ve zor şartlarda çalışmasına karşın bu çalışmalarının karşılığını alamıyor. Yıpranıyorlar, adaletsiz performans sistemi sebebiyle mağdur ediliyorlar. Güvenlik sorunları sebebiyle şiddete maruz kalıyorlar. Hak ettikleri nöbet ücretlerini alamıyorlar. Bu sebeple, masaya taşıdığımız sorunların çözülmesi ve tekliflerimizin kabul edilmesiyle, bu mağduriyet bir nebze de olsa giderilecektir" diye konuştu.

Kamuda yaşanan başka bir sorunun ise sözleşmeli istihdamı olduğuna dikkat çeken Karaer, şöyle konuştu: "Devletin 4/B, 4/C, vekil ebe hemşire, kamu dışı aile sağlığı merkezi çalışanları, ek ders karşılığı sözleşmeli, vekil, ek ders karşılığı görev yapan tarzı istihdamdan vazgeçerek tek tip istihdama dönmesi gerekiyor. Bu tarz istihdamlar çalışma barışını bozduğu gibi, sosyal sorunları da beraberinde getiriyor. En kısa sürede bütün sözleşmelilerin kadroya alınmasını için mücadelemizi sürdürüyoruz"

(MB-Y)



09.08.2017 10:24:38 TSI

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