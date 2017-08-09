YEREL HABERLER / ŞIRNAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İdil Belediyesi'nden göz kamaştıran Sanat Sokağı

İdil Belediyesi'nden göz kamaştıran Sanat Sokağı



(Fotoğraflı)



ŞIRNAK (İHA) - İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Şırnak'ın İdil İlçe Belediye Başkanlığı görevine atanan Kaymakam Ersin Tepeli, vatandaşlara sosyal alanlar kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İdil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ersin Tepeli'nin talimatları ile harekete geçen belediye personeli, Sanat Sokağı'nı yeniden dizayn ederek peyzaj, ışıklandırma, oturma alanları, parke döşemesi ve yeşillendirme ile vatandaşların hizmetine sundu. Kaymakam ve Belediye Başkanı Tepeli'nin talimatları ile çalışmalarını sürdüren ekipler, ilçe halkının huzur içinde rahatlıkla vakit geçirebilecekleri bir alan daha oluşturdu. İdil Belediye Başkanlığı tarafından yeniden ele alınan sanat sokağı, ailelerin çocuklarıyla birlikte zaman geçirebilecekleri güzel bir alan haline geldi . Sanat Sokağı'na giden vatandaşlar, ilçeye güzellik katan bir alan daha oluşturduğu için Belediye Başkanı Ersin Tepeli'ye teşekkür etti.

(İHA-AKK-Y)



09.08.2017 10:25:54 TSI

NNNN

