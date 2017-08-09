Başkan Epcim, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi
(Fotoğraflı)
HAKKARİ (İHA) Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet ederek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Hakkari Belediye Başkanlığının "2017 Hakkari Dönüşüm Programı" kapsamında çalışmalar devam ediyor. Kentin değişik noktalarındaki çalışmaları denetleyen Başkan Epcim, boş vakitlerinde ise esnaf ve vatandaşlarla buluşmayı ihmal etmiyor. Sokakta esnaf ve vatandaşlarla buluşan Başkan Epcim, burada belediyenin yatırım ve hizmetleri hakkında paylaşımlarda bulundu.
(FT-MSA-Y)
09.08.2017 10:25:58 TSI
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