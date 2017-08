YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Demirtaş'tan Kızılay'ın kurban kampanyasına destek

ADANA (İHA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, bu yıl ki kurbanını, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Türk Kızılayı'na bağışladı.

Türk Kızılayı'nın 2007 yılından bu yana geleneksel hale getirdiği Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası, "Kurban bereketi yıl boyu sürsün" sloganıyla sürüyor.

Toplumun her kesiminden destek gören kampanyaya, kurban ibadetini "Kızılay Modeli" ile gerçekleştirmek isteyen Vali Mahmut Demirtaş da bağışıyla destek verdi.

Makamında kabul ettiği Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı'dan kampanya hakkında bilgi alan Vali Demirtaş, Kızılay'ın Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası ile kurban ibadetinin amacına ulaştığını belirtti.

Demirtaş, Türkiye'nin merhamet eli Kızılay'ın, kurban etlerini, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında yardım bekleyen mazlum ve mağdurlara ulaştırdığının altını çizerek, "Kızılay'la kurban ibadetimizin amacına ve yerine ulaşacağından emin olduğumuz için içimiz rahat. Kızılay, ibadetimizi en güzel şekilde yerine getirebilmemiz için her şeyi düşünmüş. Kızılay'ı bunun için kutluyorum. Maddi durumu kurban kesmeye müsait olan herkesi, kurban vekaletlerini Kızılay'a vererek, kampanyaya destek olmaya davet ediyorum" dedi.

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da bu tür bağışların topluma örnek olduğunu belirterek, Vali Demirtaş'a teşekkür etti.

Saygılı, kurban ibadetinin ehil eller aracılığıyla yapılmasının önemine dikkat çekerek, "Et ve Süt Kurumu tesislerinde veteriner kontrolünden geçmiş kurbanlıklar, İslami şartlara uygun şekilde din görevlileri eşliğinde ve noter huzurunda kesiliyor. Kurban etleri daha sonra konserve haline getirilerek tüm yıl boyunca gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor" diye konuştu.

İmkanı olan tüm vatandaşları kampanyaya destek olmaya çağıran Saygılı, "Kurban paylaşmak, ihtiyaç sahiplerinin sofrasına katık olmak demektir. Kızılay'ın Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası bunun için büyük bir fırsat" şeklinde konuştu.

09.08.2017 10:26:45 TSI

