ERÜ Rektörü Güven, Bakan Özhaseki'yi ziyaret etti
(Fotoğraflı)
KAYSERİ (İHA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı binasındaki bakanlık makamında gerçekleşen ziyarette ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, yeni kabinede mevcut görevine devam eden Bakan Mehmet Özhaseki'ye başarılar diledi.
Ziyarette ayrıca Rektör Güven, üniversitede gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi düşünülen projeler ile yapılan çalışmalar konusunda da Bakan Özhaseki'ye bilgiler verdi.
(SK)
09.08.2017 10:27:54 TSI
NNNN