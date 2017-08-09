YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. TANAP'dan vatandaşlara hibe destek projesi uyarısı

TANAP'dan vatandaşlara hibe destek projesi uyarısı

- "Sosyal ve Çevresel Yatırım Programlarının hiçbir danışmanlık firması ile ilgisi yoktur"



ESKİŞEHİR (İHA) - Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) Projesi güzergâhı üzerindeki bölgelerde özel danışmanlık firmalarının ücret karşılığı hibe destek projesi hazırlamak amacıyla yerel halk ile irtibata geçtiği açıklanarak, "TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programlarının hiçbir danışmanlık firması ile ilgisi bulunmamaktadır" uyarısı yapıldı.

TANAP Genel Müdürü H. Saltuk Düzyol imzası ile Eskişehir Valiliği'ne gönderilen yazıda, TANAP Projesi kapsamında uygulanan Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) ile, boru hattı güzergâhı boyunca yerel nüfusa güçlü faydalar sağlamayı, sürdürülebilir projelerle bölge halkının ekonomik ve sosyal kalkınmasını desteklemesinin hedeflendiği belirtildi. Bu hedef doğrultusunda, sağlanacak fon desteğinin hibe olarak verilmesinin kararlaştırıldığı, ikinci hibe çağrısının 23 Haziran 2017 tarihinde açıldığı anlatılan açıklamada, şöyle denildi;



TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programlarının hiçbir danışmanlık firması ile ilgisi yok

"Hibe programı hakkında genel bilgi vermek, temel başvuru koşullarını aktarmak ve başvuru yapacakların proje hazırlama kapasitelerini geliştirmek için 23 Ağustos 2017 tarihinde başvuruların sona ereceği "TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları" Il. Hibe Çağrısı kapsamında 21-22 Haziran 2017 tarihlerinde Eskişehir'de "Bilgilendirme Toplantıları" düzenlenmiştir. Bu kapsamda, edinilen şifahi bilgiler doğrultusunda proje güzergâhındaki bölgelerde özel danışmanlık firmalarının ücret karşılığı hibe destek projesi hazırlamak amacıyla yerel halk ile irtibata geçtiği tespit edilmiştir. TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programlarının hiçbir danışmanlık firması ile ilgisi bulunmamakta olup bölge halkımızın mağduriyet yaşamaması adına ilimizde konuya ilişkin bilgilendirmenin yapılması hususunda yardımlarınızı bekliyoruz."

(İHA-Y)



09.08.2017 10:33:30 TSI

NNNN

