YEREL HABERLER / KIRŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kaman Emniyetinden düğünlere operasyon 5 silah 2 pompalı tüfeğe el konuldu

Kaman Emniyetinden düğünlere operasyon 5 silah 2 pompalı tüfeğe el konuldu



(Fotoğraflı)



Enderhan Öz

KIRŞEHİR (İHA) - Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düğünlere düzenlenen operasyonda polis tarafından 5 silah 2 pompalı tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

İlçe Merkezinde sokak düğünlerine yönelik düzenlenen operasyonda polis ele geçirdiği silah karşısın da şaşkına uğradı.

Polis tarafından hafta sonu yapılmakta olan düğünlere yönelik yapılan operasyon sonrası ev düğünlerinde 5 silah ve 2 pompalı tüfekle birlikte çok sayıda mermi ele geçirildi. Yapılan operasyon sonrası A.K.,S.S.,T.P.,N.C.,K.A.,Z.C., silahlarla birlikte yakalanarak İlçe Emniyetinde alınan ifadenin ardından haklarında yasal işlem uygulandı. Silahların sahiplerine 914 lira para cezası kesilirken silahların mülkiyeti kamuya geçiyor.

(EÖ-SK)



09.08.2017 10:34:35 TSI

NNNN

