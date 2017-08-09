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Diş sağlığında bilinmesi gereken 10 doğru



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ERZURUM (İHA) - Dişlerin, ekstra özen ve düzenli bakım istediğini belirten Yrd.Doç.Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, diş sağlığında bilinmesi gereken doğrularla ilgili bilgi verdi.

Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Yrd.Doç.Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, "Toplumumuzda her konuda olduğu gibi diş bakımı konusunda da kulaktan dolma bilgilerle hareket etmek oldukça yaygın. Dişlerimizin ihtiyacı olan doğru teknik ve uygulamalardır" dedi.

Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu, diş sağlığı konusunda bilinmesi gereken 10 doğruyu şöyle sıraladı:

"Beyazlatıcılı diş macunları dişlere zarar verir, zamanla aşındırmalara yol açar: Beyazlatma iddiasında olan birçok diş macunu var. Bu ürünler dişleri beyazlatmak bir yana içinde barındırdığı yoğun aşındırıcı maddeler yüzünden diş minesinin zarar görmesine sebep olur.

Karbonat ve tuzla fırçalamak dişleri beyazlatmaz: Doğru. Çünkü karbonat da tuz da iri partiküllü maddeler olduğu için diş yüzeyinde çizilmelere sebebiyet verir. Bunun yerine düzenli fırçalama ve uzman doktorunuzla beyaz dişlere kavuşabilirsiniz.

Çekilen 20 yaş dişinin yerine diş yaptırmaya gerek yoktur: 20'lik dişinizi çektirdikten sonra protez uygulaması gerektirmez. Çünkü 20'lik dişler ağzınızdaki görevini tamamlamıştır.

Diş röntgeni doğada alınan radyasyondan daha azdır: Çekilen diş röntgeni sırasında çok az miktarda radyasyon alınır ve bu miktar doğadan aldığımızdan daha azdır.

Süt dişleri düşecek de olsa dolgu yapılmalıdır: Eğer süt dişleri erken çekilirse, sonradan gelecek olan kalıcı dişlerin bozulmasına sebep olabilir. Bu nedenle erken kaybedilen süt dişler yerine dolgu yaptırılmalıdır.

Ağrıyan dişi çektirip kurtulmak çözüm değildir: Dişi tedavi ederek mümkün olduğunca ağızda tutmak gerekir. Kesinlikle doğru! Çürük bir diş için çekilmesi ilk çözüm değil yapılması gereken son çözümdür. Bu nedenle olabildiğinde her tedavi uygulanmalı son olarak çekilme işlemine başvurulmalıdır.

Aldığınız ilaçlar ağız ve diş sağlığınızı olumsuz etkileyebilir: İlaç kullanımı arttıkça ağız kuruması da artıyor. Tükürük salgısının azalması, oluşan plakların ağızdan atılmasını yavaşlatıyor. Bu nedenle damakta ve diş etlerinde plaktan kaynaklanan yaralanmalar oluşabiliyor. Tavsiyemiz, ilaç kullandığımız dönemlerde bol bol su tüketmek!

Hormonal değişimler diş eti hassasiyetinizi değiştirir: Özellikle kadınların regl ya da hamilelik döneminde diş eti kanamaları daha fazla oluyor. Bu durumda yapmanız gereken diş ipi kullanma alışkanlığı edinmek oluyor.

Diş teli sadece çocuklarda değil yetişkinlerde de kullanılır: Gelişen teknoloji sayesinde diş teli kullanımı için herhangi bir yaş sınırının kalmadığını görüyoruz.

Yemeklerden hemen sonra diş fırçalamayın: Bu konuda gerçekten bilmemiz gereken çok nokta var. Öncelikle hemen yapılan fırçalamanın diş yüzeyinden bir miktar madde kaldırdığı biliniyor. Üstelik asitli besinler diş minesini yumuşattığı için yemekten hemen sonra diş fırçalamak yumuşayan diş minesine zarar vermekten başka bir şey yapmıyor. Dişler aşınıyor, aşınan dişler renk bozulmalarına ve renk değişikliklerine davetiye çıkarıyor."

(ÖB-ÖB-Y)



09.08.2017 10:34:36 TSI

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