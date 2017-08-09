Milli İrade Caddesinde birinci kat sıcak asfaltlama tamamlandı
(Fotoğraflı)
Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'in ana arterlerinin sıcak asfaltla kaplanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Milli İrade Caddesi'ndeki birinci kat sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı.
Nevşehir Belediyesi tarafından Milli İrade Caddesi'nin Nevşehir Valiliğine kadar olan bölümde bir süreden beri devam ettirilen alt yapı ağının tamamlanmasının ardından başlatılan sıcak asfaltlama çalışmalarının birinci bölümünü oluşturan birinci kat asfaltlama çalışmaları tamamlandı.
Kaldırım düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından ikinci kat sıcak asfaltlama çalışmaları gerçekleştirilecek.
(COŞ-SK)
09.08.2017 10:36:52 TSI
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