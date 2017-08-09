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Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 270 bine yaklaştı

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 10:36
Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 270 bine yaklaştı

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de Haziran 2017 ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 270 bina yaklaştı.
Türkiye İstatistik Kurumu Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; Eskişehir'de Haziran ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre bin 168 adet artarak 269 bin 141 adete ulaştı. Eskişehir'deki taşıtların 158 bin 8 adet otomobil, 42 bin 715 adet kamyonet, 28 bin 711 motosiklet, 22 bin 479 adet traktör, 10 bin 310 adet kamyon, 3 bin 580 adet minibüs, 2 bin 723 adet otobüs, 615 adet özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Eskişehir ilinde Haziran ayında 7 bin 231 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar içinde otomobil 5 bin 382 adet ile ilk sırada yer aldı.
Ülke genelinde trafiğe kayıtlı araç sayısı ise Haziran ayı sonu itibarıyla 21 milyon 643 bin 213 oldu.
(İHA-MET-Y)

09.08.2017 10:38:49 TSI
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