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Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 270 bine yaklaştı



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de Haziran 2017 ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 270 bina yaklaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; Eskişehir'de Haziran ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre bin 168 adet artarak 269 bin 141 adete ulaştı. Eskişehir'deki taşıtların 158 bin 8 adet otomobil, 42 bin 715 adet kamyonet, 28 bin 711 motosiklet, 22 bin 479 adet traktör, 10 bin 310 adet kamyon, 3 bin 580 adet minibüs, 2 bin 723 adet otobüs, 615 adet özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Eskişehir ilinde Haziran ayında 7 bin 231 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar içinde otomobil 5 bin 382 adet ile ilk sırada yer aldı.

Ülke genelinde trafiğe kayıtlı araç sayısı ise Haziran ayı sonu itibarıyla 21 milyon 643 bin 213 oldu.

(İHA-MET-Y)



09.08.2017 10:38:49 TSI

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