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Fosillerin gizemi Şanlıurfa Piazza'da açığa çıkıyor

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 10:37
Fosillerin gizemi Şanlıurfa Piazza'da açığa çıkıyor
Fosillerin gizemi Şanlıurfa Piazza'da açığa çıkıyor

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Piazza'da "Paleontoloji Sergisi" ile fosil bilimine meraklı ziyaretçilerini zaman tünelinde yolculuğa çıkarıyor.
Piazza AVM, Tabiat ve Kültür Varlıkları Tanıtma Derneği işbirliği ile eğlenceli ve öğretici bir etkinliğe daha ev sahipliği yapıyor. Fosilleri veri olarak kullanıp, dünyadaki yaşamın tarihini araştıran bir bilim dalı olan paleontolojinin gizemli yanlarını Şanlıurfalılarla buluşturan AVM'de gerçekleştirilen Paleontoloji sergisi, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor. Bilime katkıda bulunmak, bilimsel projeleri tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla açılan sergide, Tabiat ve Kültür Varlıkları Tanıtma Derneği uzmanları ziyaretçilere merak ettikleri her konuda bilgi veriyor. Milyonlarca yıl öncesine ait fosil ve taşları inceleme imkanı bulan ziyaretçiler, fosillerin oluşum aşamaları hakkında da detaylı bilgiler ediniyor. Ziyaretçileri geçmişte yolculuğa çıkaran sergi, 15 Ağustos Salı gününe kadar gezilebilecek.
"Paleontoloji Sergisi", 22 - 29 Ağustos tarihleri arasında ise Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde ziyaretçileri ile buluşacak.
(AK-SD-Y)

09.08.2017 10:39:18 TSI
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