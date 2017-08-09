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ATSO'dan ilçelerde Girişimcilik Eğitimi

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 10:38
ATSO'dan ilçelerde Girişimcilik Eğitimi
ATSO'dan ilçelerde Girişimcilik Eğitimi

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, ATSO Akademi ve Antalya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü işbirliği ile ATSO temsilciliklerinin bulunduğu Serik, Kemer, Gazipaşa ve Korkuteli ilçelerde "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri" düzenleneceğini bildirdi.
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri (UGE) hakkında bilgi veren ATSO Başkanı Davut Çetin, 32 saatlik eğitimler öncesi mülakatlar yapılacağını ve mülakatı geçenlerin eğitimlere katılacağını söyledi.
Uygulamalı girişimcilik eğitimlerine özel önem verdiklerini kaydeden Başkan Davut Çetin, "Ekonomik kalkınma ve istihdam sorununun çözümü büyük oranda girişimci sayısını artırmaktan ve girişimcilerin sürdürülebilir işletmeler ile yola çıkmalarını sağlamaktan geçmektedir. Biz de ATSO olarak bu amaç doğrultusunda uygulamalı girişimcilik eğitimleri düzenliyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Antalya il merkezinde düzenlediğimiz bu eğitimi ilçelerimizde de düzenlemeye başlıyoruz. Bu eğitimi almak isteyenlerin öncelikle düzenlenecek mülakatta iş fikirlerini anlatmalarını isteyeceğiz. Başarılı bulanlar yoğun bir eğitim programına tabi tutulacaklar" dedi.

İlk ilçe eğitimi Serik'de düzenlenecek
İlk uygulamalı girişimcilik eğitiminin Serik ilçesinde düzenleneceğini ifade eden Çetin, "Mülakat, 15 Ağustos günü, 10.00-16.00 saatleri arasında ATSO Serik Temsilciği İrtibat Bürosu'nda gerçekleştirilecek. Eğitimler ise 22-23-24-25 Ağustos günleri 09.00-17.30 saatleri arasında Serik Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek. Serik'i, sırasıyla Kemer, Gazipaşa ve Korkuteli programları takip edecek. İş fikrini projelendirene KOSGEB desteği yolu açılıyor
Girişimci adaylarımıza eğitimde, girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri, iş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan), iş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan), iş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlarda bilgiler verilecektir.Bu programı başarılı şekilde tamamlayan girişimci adayları verilen eğitim doğrultusunda iş planı hazırlayarak KOSGEB'e sunabilecekler. Girişimcilerden iş planı onaylananlara KOSGEB tarafından kredi desteği sunulmaktadır."
(SÇ-SÇ-Y)

09.08.2017 10:40:41 TSI
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