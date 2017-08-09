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Kültür Bakanlığı Daire Başkanı Ömer Özden Ören Başkan Bakıcı'yı ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Kültür Bakanlığı Sinema ve Televizyon Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme, Uluslararası İlişkiler ve Denetleme Daire Başkanı Ömer Özden Ören, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'yı ziyaret etti.

Bozüyük Metristepe 1. Sinema Festivali'ne katılmak üzere ilçeye gelen Ören ile Bozüyük'te ilk kez düzenlenen sinema festivali konusunda sohbet eden Başkan Bakıcı Ören'e nazik ziyareti için teşekkür etti. Başkan Ömer Özden Ören ayrıca, Bozüyük Metristepe 1. Sinema Festivali'nin Halil Ergün, Ruhi Sarı, Ergun Taş, Hande Katipoğlu ve Seyithan Özdemir gibi ünlü isimlerin de katıldığı gala programına katılarak festivalin ilk gecesinde Başkan Bakıcı'yı yalnız bırakmadı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkıları ile düzenlenen ve muhteşem bir gala programı ile başlayan festival 16 Ağustos'ta sona erecek. Festival kapsamında Bozüyüklüler 10 gün boyunca yıldızların altında Türk Sineması'nın sevilen filmleri ile buluşacak.

(FSİ-Y)



09.08.2017 10:40:45 TSI

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