Yabancı öğrenciler Kütahya'da
(Fotoğraflı)
Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Yunus Emre Enstitüsü ve ESOGÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) vasıtasıyla Türkiyede misafir edilen yabancı uyruklu öğrencileri Kütahya da ağırladı.
Ürdün, Lübnan, Mısır, Cezayir, Fas, Makedonya, Gürcistan, Bosna Hersek, Romanya, Afganistan ve Arnavutluktan gelen öğrenciler, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi TÖMER öğretim elemanları ile birlikte Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu tarafından verilen yemekte bir araya geldiler.
Yemek sonrası öğrencilerle tek tek tanışan Başkan Saraçoğlu, yabancı öğrencilerle muhabbet ederek, Kütahya'nın tarihi ve kültürel mirası hakkında öğrencilere bilgi verdi.
Türk gelenek ve göreneklerini yakından görmek için Kütahya'ya gelen Yunus Emre Enstitüsü ve TÖMER işbirliğiyle Türkiyede ağırlanan yabancı uyruklu öğrencileri, Kütahya Belediyesi Çamlıca Tabiat Parkı'nda misafir eden Başkan Saraçoğlu öğrencilere, Türkiyeyi ve Kütahya'yı kendi ülkelerinde anlatmalarını istedi.(EFE)
09.08.2017 10:41:53 TSI
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