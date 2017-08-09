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Van'ın çift dilli gazetesi yayın hayatına başladı

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 10:39
Van'ın çift dilli gazetesi yayın hayatına başladı
Van'ın çift dilli gazetesi yayın hayatına başladı

(Fotoğraflı)

Atilla İdiz
VAN (İHA)  Van'da Farsça ve Türkçe bastırılan 'Van Gazetesi', yayın hayatına başladı.
Van Gazetesi adı altında hem Türkçe hem de Farsça basılan gazetenin ilk sayısı çıktı. Vanlı yazar ve şair Hikmetullah Yetkin ile İranlı İş Kadını Semira Razemi tarafından bastırılan gazetenin Türk-İran ilişkilerine de katkı sunacağı belirtiliyor. İki ülkenin özellikle tarihi ve turistik yerlerinin tanıtımına yer verecek olan gazetede, ayrıca kentin önemli mekanlarının adresleri ve yol haritasına da yer verilecek. Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Van Gazetesi imtiyaz sahiplerinden yazar ve şair Hikmetullah Yetkin, "Van Gazetesi olarak amacımız, İran'dan gelen turistlerimizin burayı daha iyi tanıması ve burada daha rahat yol almasıdır. Yine buradan İran'a gidecek olan vatandaşlarımıza da orada kendilerine rahat ortamı sağlayabilmektir. Gazetemizde, genelde Türkiye'nin ve İran'ın tarihi yerlerine, tanıtımlara ve röportajlara yer vereceğiz. Bunun hem Türkiye'nin tanıtımı hem de İran'ın tanıtımı için büyük bir ortaklık olacağını düşünüyoruz" dedi.
Gazetenin ilk etapta Türkiye ve İran'da dağıtıldığını ifade eden Yetkin, ileri ki süreçte gazeteyi Azerbaycan ve Kıbrıs'a da göndermeyi düşündüklerini söyledi. Gazetenin başta Van olmak üzere ülke ekonomisine de büyük katkı sunacağını umut ettiklerini dile getiren Yetkin, "İran, özellikle Van için en büyük pazar yeri. Yıl boyunca ilimizde İranlı misafirlerimiz eksik olmuyor. Biz de ilimize gelen misafirlerin kendilerini daha rahat hissedebilmeleri ve özellikle buranın güzelliklerini tanımaları için böyle bir gazete çıkardık. Böylece İranlı misafirlerimiz hem burada kendi gazetelerini okuyabilecek hem de Türkiye ve Van hakkında bilgi sahibi olacaktır. İlimize, ülkemize ve İranlılara hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.
2 bin adet basılan gazetenin 8 sayfadan oluştuğunu belirten Van Gazetesi Yazı İşleri Müdürü ve aynı zamanda İranlı İş Kadını Semira Razemi ise, "Tamamıyla renkli olan gazetemiz kuşe kağıdından oluşmaktadır. İlk etapta 8 sayfa olarak basılmasını uygun gördük. Ancak şu ana kadar yoğun bir talep gördük, bu nedenle ileriki süreçte sayfa sayısını arttıracağız. Şu anda gazetemiz İran'ın ve daha sonra Türkiye'nin belirli yerlerine dağıtılacak. İyi bir performans sağlanırsa Azerbaycan, Kıbrıs ve diğer ülkelerde de yayın hayatına başlayacaktır" dedi.
Türkiye ve İran'ın köklü bir tarihinin var olduğuna vurgu yapan Razemi, "Gazetemizin Türkiye ve İran dostluğunu pekiştireceğini düşünüyoruz. İki ülke için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.
(ATL-MSA-Y)

09.08.2017 10:42:01 TSI
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