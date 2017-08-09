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HKÜ lise öğrencileri için sıra dışı yaz programına ev sahipliği yapıyor



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından, lise öğrencilerinin liderlik özelliklerini gönüllü çalışmalarla desteklemek, Ortadoğu ve Türkiye siyaseti hakkında akademik bilgi vermek ve Türkiye'nin tarihi ve kültürel güzelliklerini tanıtmak amacıyla başlatılan "Give A Hand" yaz programları bu sene 3. yılını tamamladı.

Dünyanın her yerinden lise öğrencilerinin gönüllü katılımı ile oluşan ve bu yıl 3. yaz programlarını yapan "Give A Hand" organizasyonunun Gaziantep programına, HKÜ ev sahipliği yaptı. Give A Hand 2017 Gaziantep yaz programı kapsamında Avrupa, Amerika, Kore ve Türkiye'nin seçkin liselerinden gönüllü lise öğrencileri, HKÜ kampüsünde düzenledikleri bir haftalık yaz okulu ile Şahinbey Belediyesi Sosyal Marketinde ve aşevinde gönüllü çalıştı. Suriye'li Mülteci ailelerin evlerini ziyaret ederek yiyecek dağıtan gönüllü lise öğrencileri, mülteci ailelere ve çocuklara destek oldu.

Gönüllü lise öğrencilerine akademik destek HKÜ'den

Programın akademik anlamda tamamlayıcısı olarak gönüllü öğrencilere HKÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyeleri tarafından "Türkiye Ortadoğu Siyaseti ve İlişkileri" konusunda dersler verildi. Şahinbey Belediyesi sosyal marketi ve aş evinde 40 saat sosyal sorumluluk çalışması yapan öğrenciler, Gaziantep'in kültürel ve tarihi değerlerini yerinde öğrendi. 2

Give a Hand organizasyonu 3. yılında

2015 yılında Türk Lise öğrencisinin küçük bir girişimi olarak başlayan GIVE A HAND Organizasyonu 3. yılında Hasan Kalyoncu Üniversitesinin girişimi ve katkıları ile Amerika, Çin, Taiwan, Polonya ve Türkiye'den 30 lise öğrencisinin katılımıyla daha da büyüdü. Organizasyon uluslararası lise öğrencileri için Ortadoğu siyasetini anlatan, Türkiye'nin tarihini ve kültürünü yaşatan, savaştan kaçan çocuklara yardım eli uzatmayı amaçlayan ve kar amacı gütmeyen sıra dışı bir yaz programı haline geldi. Give A Hand projesi ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi 2017 yılında Türkiye Halkla İlişkiler Derneği tarafından verilen 16. Altın Pusula ödüllerinde Türkiye kategorisinde ödüle layık görülmüştü.

Uluslararasi yaz programları devam edecek

Destekledikleri yaz programına gösterilen ilgiden çok mutlu olduğunu belirten HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Edibe Sözen, "Yurtdışındaki üniversitelerde benzerlerinin çok desteklendiği sosyal içerikli projelerin gerçekleştirilmesi, gönüllü çalışmaların desteklenmesi, lise öğrencilerinin bilinçlenmesi ve liderlik vasıflarının geliştirilmesi çok önem taşımaktadır. Dolayısıyla böyle bir sosyal projeyi sahiplenerek hem üniversitemizi hem kültürümüzü tanıttık. Ayrıca son sekiz yıldır dünyanın gündemini meşgul eden Suriye Mülteci sorununa insani yaklaşımımızı lise öğrencileri kanalıyla dünyaya yeniden hatırlatmak için vesile olduk" dedi.

Sözen, Bu programın aynı zamanda ögrencilerin akademik anlamda kendilerini geliştirmelerine, üniversite tercihleri öncesinde Ortadoğu Siyasetini daha iyi anlamalarına ve büyük bir kültür alışverişine de fırsat tanıyan bir program haline geldiğini ifade eden Sözen, uluslararası yaz programlarını geliştirerek uygulamaya koyacaklarını Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak hem akademik hem sosyal alt yapılarının bu konuya çok uygun olduğunu belirtti.

(LO-SD-Y)



09.08.2017 10:42:58 TSI

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