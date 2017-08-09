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İngilizce Öğretmeni Musa Dağ: Başarılarımız artarak devam ediyor



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Semdil Kursu İngilizce Öğretmeni Musa Dağ, bu seneki ÖSYM sonuçlarından son derece memnun olduğunu ve yine gurur verici bir sonuç elde ettiklerini açıkladı.

Musa Dağ, yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin düzenli ve disiplinli bir şekilde çalışıp, okullarındaki değerli öğretmenlerinin katkıları ve bizim desteğimizle hak ettikleri üniversitelere yerleştiler. Hepsini tebrik ediyor, kendilerine bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar dilerim.Her yıl öğrencilerimizi hayal ettikleri üniversitelere yerleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bizlere güvenen tüm velilerimize de çok teşekkür ediyorum. İnşaallah bundan sonra da Kütahyamıza hizmet etmeye devam edeceğiz'' diye konuştu. (EFE)



09.08.2017 10:46:53 TSI

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