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Ortaca'da jandarmadan kenevir operasyonu

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 10:50
Ortaca'da jandarmadan kenevir operasyonu
Ortaca'da jandarmadan kenevir operasyonu

(Fotoğraflı)

Cihat Cura
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde, Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 140 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre; Ortaca İlçe Jandarma ve Dalyan Karakol Komutanlığı ekipleri, Tepearası mahallesinde, narenciye bahçesine Hint keneviri ekildiği bilgisine ulaştı.
İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, narenciye ağaçları arasında 140 kök hint keneviri ele geçirdi. Ekipler, Muğla İl Jandarma Komutanlığı narkotik köpek timinden "Çimen" ve "Engel" desteğinde arama yaptı. Sökülen kenevirler yakılarak imha edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(CC-MB-Y)

09.08.2017 10:51:58 TSI
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