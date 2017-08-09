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Antalya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 milyona yaklaştı



ANTALYA (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı 2017 Yılı Haziran Ayı Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerine göre, Antalya'da trafiğe kayıtlı toplam 995 bin 799 taşıt bulunuyor.

TÜİK '2017 Yılı Haziran Ayı Motorlu Kara Taşıtları' istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre, ülke genelinde haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 21 milyon 643 bin 213 adet taşıtın yüzde 53,9'unu otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,3'ünü traktör, yüzde 3,8'ini kamyon, yüzde 2,2'sini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Antalya'da haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 995 bin 799 adet taşıtın yüzde 46,4'ünü otomobil, yüzde 26,7'sini motosiklet, yüzde 17,4'ünü kamyonet, yüzde 4,6'sını traktör, yüzde 2,3'ünü kamyon, yüzde 1,4'ünü minibüs, yüzde 1,1'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Antalya araç sayısında 4'üncü sırada

Antalya, haziran ayı sonu itibarıyla 995 bin 799 trafiğe kayıtlı araç sayısı ile İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra 4'üncü sırada yer aldı. Ayrıca Antalya 265 bin 829 motosiklet sayısı ile 283 bin 149 olan İstanbul'dan sonra 2'nci sırada yer aldı.



Isparta 29'uncu sırada

Isparta'da haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 167 bin 792 adet taşıtın yüzde 46'sını otomobil, yüzde 21,7'sini motosiklet, yüzde 14,1'ini kamyonet, yüzde 12,9'unu traktör, yüzde 2,7'sini kamyon, yüzde 1,4'ünü minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Isparta, haziran ayı sonu itibarıyla 167 bin 792 trafiğe kayıtlı araç sayısı ile 29'uncu sırada yer aldı.



Burdur 37'nci sırada

Burdur'da haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 129 bin 983 adet taşıtın yüzde 41,1'ini otomobil, yüzde 24,8'ini motosiklet, yüzde 16,5'ini traktör, yüzde 11,3'ünü kamyonet, yüzde 4,4'ünü kamyon, yüzde 1,0'ini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Burdur, haziran ayı sonu itibarıyla 129 bin 983 trafiğe kayıtlı araç sayısı ile 37'nci sırada yer aldı.

(SÇ)



09.08.2017 10:53:01 TSI

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