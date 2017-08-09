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Katarak cerrahisinde akıllı mercek dönemi

- Akıllı merceklerle ömür boyu kaliteli görüş imkanı kavuşuyor.

- Akıllı mercekle 80 yaşındaki kişiler 18 yaşındaki bir gencin gözüne kavuşacak



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gözlerdeki katarakt sorunu akıllı mercek tedavisi ile ömür boyu ortadan kalkıyor. Göziçinde kullanılan akıllı mercek ile 80 yaşındaki kişiler bile 18 yaşındaki bir gencin gözüne kavuşuyor

Gaziantep Özel Mirkelam Göz Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Hüseyin Mirkelam, katarakt cerrahisi ve cerrahide kullanılan göz içi akıllı merceklerde gelinen aşamanın oldukça etkileyici olduğuna ifade etti. Halk dilinde perde veya aksu olarak da bilinen kataraktın, göz içinde bulunan merceğin saydamlığını kaybetmesiyle oluşan görme bozukluğu oluşturduğunu hatırlatan Dr. Hüseyin Mirkelam, katarakttan akıllı mercek ile 10 dakika gibi kısa bir sürede ömür boyu kurtulmanın mümkün olduğunu kaydetti. Kataraktın genellikle yaşlılıkla kendini gösterdiğini, ancak bazen yeni doğan bebeklerde dahi görülebildiğini hatırlatan Mirkelam, yakın ve uzak görmede azalma, ışığa hassasiyet, çift görme, gece görüşünde bozulma, renklerde soluklaşma ile belirtileri olan kataraktın ilaç ya da gözlük ile tedavi edilmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

Kataraktın tek tedavisinin cerrahi yöntem olduğunu dile getiren Mirkelam, bu yöntem ile göz içerisine yerleştirilecek akıllı mercekler sayesinde katarakt hastalarının kaliteli bir görüşe sahip olacağını ifade etti. Akıllı merceklerin ömür boyu kaliteli görüş sunduğunu anlatan Mirkelam, "Ameliyatta saydamlığını yitirmiş mercek alınarak, bunun yerine yerleştirilen akıllı merceklerle hastanın ömür boyu kaliteli ve berrak görüşe kavuşmasını sağlıyoruz. Kaliteli mercek ve malzeme seçimi, katarakt ameliyatının başarısını ve ameliyat sonrası hastanın konforunu artırıyor. Modern cerrahi teknikler ile gözlerdeki dokuların zarar görmesi engellenerek yapılan operasyonun ardından kişi uzak-orta-yakın mesafe ve ara mesafeleri gözlükten bağımsız görme imkanına kavuşuyor. En son teknoloji ile üretilen merceklerle, yüksek renk algılama ve kontrast hassasiyeti ile kaliteli gece görüşüne de sahip olunuyor. Kesintisiz sürekli görüş imkanı sunan üç odaklı bu merceklerle, 80 yaşındaki bir hasta 18 yaşındaki bir gencin göz kalitesine kavuşuyor. Başkaları tarafından fark edilmesi olanaksız olan bu mercekler zamanla doğal göz yerine geçerek, kişinin yaşamı boyunca gözün içinde varlığını sürdürüyor" dedi.

Dr. Mirkelam, mükemmel görmenin herkesin hakkı olduğuna dikkat çekerek, katarakt ameliyatlarında kullanılan merceğin kalitesinin görme sağlığı açısından büyük önem taşıdığına ifade etti. Mirkelam, akıllı mercek yönteminin çok önemli artılarına rağmen tüm hayatı etkileyecek olan olan bir karar olması nedeniyle ancak doktor tavsiyesi ile çok dikkatli düşünerek verilmesi gerektiğini de kaydetti.

(LO-SD-Y)



09.08.2017 10:54:33 TSI

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