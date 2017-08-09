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Okullara kitap alınacak



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle belirlenecek 10 okula kitap alacak.

Vatandaşlara okuma alışkanlığı kazandırmak ve yaygınlaştırmak için kent genelinde kütüphane ve kitap evleri kuran Büyükşehir Belediyesi, okulların kütüphanelerine de el atıyor.

"Okullar Kitaplanıyor" projesini hayata geçiren belediye, proje kapsamında kütüphanesinin tefrişi tamamlanmış 10 okulun kütüphanesine öğrencilerin düzeylerine uygun kitap alımı yapacak.

Projeyle öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarının pekiştirilmesi, kitaplara erişiminin kolaylaştırılması ve okul içerisindeki boş zamanlarını kütüphanede geçirmeye teşvik etmesi amaçlanıyor.

(LO-SD-Y)



09.08.2017 10:55:11 TSI

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