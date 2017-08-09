Kıbrıs gazisine gözü yaşlı veda
(Fotoğraflı)
Hüseyin Tayyar
TEKİRDAĞ (İHA) - Kıbrıs Gazisi Hüseyin Tiran, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde askeri törenle gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Malkara ilçesi Yaylagöne Mahallesi'nde yaşayan 64 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Hüseyin Tiran, geçirdiği beyin kanamasının ardından 4 ay yoğun bakımda kaldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Tiran için Yaylagöne Mahallesi'nde düzenlenen askeri törene Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erdem Murat Tatlı, Kaymakam Erkan Karahan, Jandarma Komutanı Murat Kızıltan, Belediye Başkan Vekili Afşin Turan, Belediye Başkan Yardımcısı Bahaettin Cömert, Belediye Meclis Üyesi Cem Özkan, CHP İlçe Başkanı Hülya Ertan ve CHP İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, gaziler, yakınları ve Yaylagöne halkı katıldı.
Hüseyin Tiran'ın eşi Şaziye Tiran, Türk bayrağına sarılı tabut başında gözyaşı döküp, ağıtlar yaktı. Tiran'ın cenazesi, kılınan namazın ardından dualarla Yaylagöne Mahallesi Mezarlığında defnedildi.
(HT-MK-Y)
09.08.2017 10:55:14 TSI
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