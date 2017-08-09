ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kıbrıs gazisine gözü yaşlı veda

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 10:53
Kıbrıs gazisine gözü yaşlı veda
Kıbrıs gazisine gözü yaşlı veda

(Fotoğraflı)

Hüseyin Tayyar
TEKİRDAĞ (İHA) - Kıbrıs Gazisi Hüseyin Tiran, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde askeri törenle gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Malkara ilçesi Yaylagöne Mahallesi'nde yaşayan 64 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Hüseyin Tiran, geçirdiği beyin kanamasının ardından 4 ay yoğun bakımda kaldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Tiran için Yaylagöne Mahallesi'nde düzenlenen askeri törene Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erdem Murat Tatlı, Kaymakam Erkan Karahan, Jandarma Komutanı Murat Kızıltan, Belediye Başkan Vekili Afşin Turan, Belediye Başkan Yardımcısı Bahaettin Cömert, Belediye Meclis Üyesi Cem Özkan, CHP İlçe Başkanı Hülya Ertan ve CHP İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, gaziler, yakınları ve Yaylagöne halkı katıldı.
Hüseyin Tiran'ın eşi Şaziye Tiran, Türk bayrağına sarılı tabut başında gözyaşı döküp, ağıtlar yaktı. Tiran'ın cenazesi, kılınan namazın ardından dualarla Yaylagöne Mahallesi Mezarlığında defnedildi.
(HT-MK-Y)

09.08.2017 10:55:14 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete gözaltı
YEREL

SOSYAL MEDYADAN CUMHURBAŞKANINA HAKARETE GÖZALTI
Takımını Kur Sahaya Çık Sokak Basketbolu turnuvası
YEREL

TAKIMINI KUR SAHAYA ÇIK SOKAK BASKETBOLU TURNUVASI
Tekirdağ'da yol yapım çalışmaları
YEREL

TEKİRDAĞ'DA YOL YAPIM ÇALIŞMALARI
Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete gözaltı
YEREL

SOSYAL MEDYADAN CUMHURBAŞKANINA HAKARETE GÖZALTI
Huzurlu Çalışma Ortamı eğitimi
YEREL

HUZURLU ÇALIŞMA ORTAMI EĞİTİMİ
Süleymanpaşa Belediyesi Yaz Kursları sona eriyor
YEREL

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ YAZ KURSLARI SONA ERİYOR
Yeni kedi evleri minik dostlarımızın hizmetinde
YEREL

YENİ KEDİ EVLERİ MİNİK DOSTLARIMIZIN HİZMETİNDE
TESKİ'den su patlağı açıklaması
YEREL

TESKİ'DEN SU PATLAĞI AÇIKLAMASI
Tekirdağ, KENTFOR'a ev sahipliği yapacak
YEREL

TEKİRDAĞ, KENTFOR'A EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
Süleymanpaşa'da 24 bin 159 kişi çipli kimlik kartına kavuştu
YEREL

SÜLEYMANPAŞA'DA 24 BİN 159 KİŞİ ÇİPLİ KİMLİK KARTINA KAVUŞTU