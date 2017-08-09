ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gebe okulu açılıyor

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 10:58
Gebe okulu açılıyor
Gebe okulu açılıyor

(Fotoğraflı)

Abdullah Çibir
BURSA (İHA) - VM Medical Park Bursa Hastanesi, 16 Eylül'de açılacak Mutlu Gebe Okulu ile annelerin yanında olmayı hedefliyor.
Mutlu anneler, mutlu bebekler, mutlu gelecek için anne adaylarına gebelik sürecinde destek olmayı hedeflediklerini belirten VM Medical Park Bursa Hastanesi Kurumsal İletişim Sorumlusu Didem Aras, "Anne adaylarının tüm sorularına cevap bulabileceği bir okul olacak. 16 Eylül Cumartesi günü saat 11.30'ta VM Medical Park Bursa Hastanesi Konferans Salonu'nda başlayacak eğitim programının ilk günü gebelik süresinde merak edilen tüm sorular Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Yuliya Doster tarafından cevaplandırılacak. Ardından yeni doğan bakımı konusunda Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşiresi Çiğdem Özel, bilgilerini anne adaylarıyla paylaşacak. Bebeğin gelişiminde anne sütünün önemi konusunda ise Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Nureddin Vurgun merak edilen tüm sorulara cevap verecek. Seminerin sonunda ise söz alacak olan Klinik Psikolog Gözde Nilüfer gebelik döneminde psikolojik destek hakkında bilgilendirme gerçekleştirecek" dedi.
Mutlu Gebe Okulu'nun 20 Eylül Çarşamba günü saat 13.00'da Ercan Avcı tarafından gerçekleştirilecek hamile pilatesi ile devam edeceğini ifade eden Aras, "Eylül ayında start verecek Mutlu Gebelik Okulu ve hamile pilatesi her ay düzenli olarak devam edecek. Mutlu Gebe Okulu'na katılan her anne sertifika verilecek. Ücretsiz olduğu ve kayıtların telefon yoluyla ya da yüz yüze yapılabileceği Gebelik Okulu'nda anne adaylarına ayrıca sürpriz hediyeler takdim edilecek" diye konuştu.
(AÇ-MŞ)

09.08.2017 11:00:00 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Gemlik'te su kesintisi
YEREL

GEMLİK'TE SU KESİNTİSİ
Plajlarda yaz bakımı
YEREL

PLAJLARDA YAZ BAKIMI
Osmangazili sporcu 6. kez Türkiye şampiyonu oldu
YEREL

OSMANGAZİLİ SPORCU 6. KEZ TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU
Bakan Tüfenkci Yenişehir'de
YEREL

BAKAN TÜFENKCİ YENİŞEHİR'DE
Dündar'dan MODEF'e destek
YEREL

DÜNDAR'DAN MODEF'E DESTEK
Yiğitler kentsel dönüşümde uzlaşma görüşmeleri sürüyor
YEREL

YİĞİTLER KENTSEL DÖNÜŞÜMDE UZLAŞMA GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR
Mollafenari'de hizmet seferberliği
YEREL

MOLLAFENARİ'DE HİZMET SEFERBERLİĞİ
Balıkçı barınağı düzenleniyor
YEREL

BALIKÇI BARINAĞI DÜZENLENİYOR
Dünya müziği Nilüfer'de
YEREL

DÜNYA MÜZİĞİ NİLÜFER'DE
Dağkadı'da 'Çemberimde Gül Oya' neşesi
YEREL

DAĞKADI'DA 'ÇEMBERİMDE GÜL OYA' NEŞESİ
Güreş Balkan Şampiyonası İznik'te yapılacak
YEREL

GÜREŞ BALKAN ŞAMPİYONASI İZNİK'TE YAPILACAK