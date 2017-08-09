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Fatsa sahil şeridine araç parkına geçit yok

- Fatsa İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Etem Öztürk:

- "Vatandaşlarımızın huzur ve refahı için her türlü şikayet, istek ve taleplerini dikkate alıyoruz ve anında uygulama yapıyoruz"



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Fatsa İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Etem Öztürk, uluslararası karayolu üzerine araçların park edilmesine izin verilmeyeceğini, kuralları ihlal edenler hakkında yasal işlem yapılacağını söyledi.

Sahil yolunda trafiğin rahatlaması için çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini belirten İbrahim Etem Öztürk, "Uluslararası karayolu üzerine araçların artık park etmesine izin verilmeyecektir. Trafik Tescil Büro Amirliği ekiplerimizle günlük şerit boşaltma işlemlerini ekiplerimiz müsait olduğu zaman gerçekleştirecektir. Araç sürücülerini bu konuda uyarıyoruz. Uygulama tam anlamıyla parklar bitinceye kadar devam edecektir. Yoğun şikayetler ve kazaların buralarda olması nedeniyle bu uygulamayı gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın huzur ve refahı için her türlü şikayet, istek ve taleplerini dikkate alıyoruz ve anında uygulama yapıyoruz. Eğer sürücüler park etmeye devam ederlerse sahil şeridine personel takviyesi yaparak burada daha fazla bu uygulamayı sürdüreceğiz. Park etmiş araçların sürücülerini ilk olarak telefonla arayarak bilgi veriyoruz, ulaşamadığımız araçların sürücülerine çekici ile araçlarını buradan kaldırıyoruz. Otogar Kavşağı'ndan Aybastı Kavşağı'na kadar artık araç parkları tek şeride kesinlikle yapılmayacaktır. Bizzat ben de buraya gelerek parkları kaldırmak için görevimizi arkadaşlarımızla birlikte yapıyoruz. Vatandaşlara tavsiyem mümkün oldukça yoğun günlerde özel araçlarını kullanmamalarıdır" dedi.

Şehir içinde de trafiğin sağlıklı işlemesi için çalışmalar yaptıklarını belirten Müdür Öztürk, "Yayaların geçişlerini engelleyecek, kaldırımlara yapılan araç parkları mevcut. Bunlara dikkat ediyoruz. Ata Caddesi, Hastane Caddesi, Dereüstü Caddesi'nde park ihlali yapmış araçlara işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Trafiğin rahatlaması için gerekirse gece-gündüz çalışacağız" diye konuştu.

(AA-SLH-Y)



09.08.2017 11:01:22 TSI

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