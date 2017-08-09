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Nevşehir'de 112 bin 839 araç bulunuyor

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:01
Nevşehir'de 112 bin 839 araç bulunuyor

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bölge Müdürlüğü tarafından Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Aksaray ve Kırıkkale'de Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı.
TÜİK Bölge Müdürlüğü tarafından Haziran ayı sonu itibarıyla açıklanan trafiğe kayıtlı araç sayısına göre Nevşehir'de 112 bin 839 araç bulunuyor. Nevşehir'in yanı sıra Niğde'de 99 bin 501, Kırıkkale'de 68 bin 669, Aksaray'da 116 bin 446 ve Kırşehir'de 65 bin 84 araç Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı bulunuyor.
(COŞ-SK)

09.08.2017 11:04:08 TSI
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