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Balık tutmak isteyenler bu uyarılara dikkat

- Başarılı bir av için olta ve kancalar büyük önem taşıyor

- Av bayisi çalışan Murat İyibiler,

- "Tutacağın balığa, takacağın yeme göre kanca almalısın"



(Fotoğraflı)



Burak Tekin

ESKİŞEHİR (İHA) - Balık avı yapmak isteyen vatandaşların başarılı olmaları için alacakları olta ve kancaların büyük önem taşıdığını belirtiliyor.

Balık tutma meraklıların yanlış olta ve kanca seçimi avlanma başarısını engelleyebiliyor. Kullanılan olta ve kancalarının büyük önemi olan bu sporu yapmak isteyen vatandaşlara, uyulması gereken kurallarla ilgili bilgi veren Murat İyibiler, balık avında kullanılacak oltanın kaliteli olması gerektiğine dikkat çekiyor.



"Ben 35 liralık olta alayım da büyük balık tutayım diye bir kanun yok"

Bir av bayisinde uzun yıllardır çalışan İyibiler, ucuz mal kadar pahalı bir şey olmadığını söyleyerek kaliteli oltanın önemine vurgu yaptı. Murat İyibiler, "İnsanların yaptığı hata, ucuz mal kadar pahalı bir şey yok. Her yerden aldığın 35 liralık olta ile balık tutulmaz. Tutulsa da, balık gelene kadar oltadır o. Geldikten sonra ne olacağı belli olmaz. Kullanacak kişinin de biraz da olsa kendini, balıkçılığı bilmesi lazım. Ben 35 liralık olta alayım da büyük balık tutayım diye bir kanun yok. Öyle bir yem de yok zaten. Kesesine göre alacak. Mesela 5 olta almayacak da bir olta alacak, iki olta alacak, ama iyi alacak. Bu sporu her zaman yapmak istiyorsan bunu yapacaksın" şeklinde konuştu.



"Balığına, takacağın yeme göre kanca alırsın"

Oltada kullanılacak olan kancaların, tutulmak istenen balığa göre seçilmesi gerektiğini belirten İyibiler, "Gideceğin balığa göre kanca alacaksın. Ben iki kanca alıyım balığa gideyim demeyeceksin. Mesela dere balığı avlayacaksan gidip de dip oltası kancası alınmaz. Balığına, takacağın yeme göre kanca alırsın. Büyük balığa büyük kanca takman lazım, küçük balığa da küçük kanca. İstisnalar kaideyi bozmayabilir. Küçük kancaya büyük balık gelmez diye bir kanun yok" ifadelerini kullandı.

(BRK-MET-Y)



09.08.2017 11:04:20 TSI

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