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Esnaf, bayram ve okul alışverişinden umutlu

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:06
Esnaf, bayram ve okul alışverişinden umutlu
Esnaf, bayram ve okul alışverişinden umutlu

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da sıkıntılı günleri biraz olsun geride bırakan esnaf, yaklaşan Kurban Bayramı ve yeni okul sezonuna umutlu giriyor. Kurban bayramı ile çarşı pazarın hareketleneceğini öngördüklerini ifade eden esnaf Hüseyin Ela, bayram sonrası başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılı öncesi hareketliliğin daha da artmasını beklediklerini ifade etti.
Diyarbakır'da yaşadığı sıkıntıları biraz olsun geride bırakan esnaf, Kurban bayramı ve yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarına umutlu giriyor. Kurban bayramı dolayısıyla hediyelik eşya ve mutfak ihtiyaçları gibi ürünleri talebi karşılamak için hazır bulundurduklarını ifade eden esnaf Hüseyin Ela, bayramdan hemen sonra ailelerin çocuklarının okul ihtiyaçlarını gidermek için yapacakları alışverişle çarşı pazarda hareketliliğin artmasını beklediklerini kaydetti.

"Düğün sezonundan bekleneni alamadık"
Yaz sezonun da genelde düğün hareketliliği yaşandığını söyleyen Ela, "Şimdi düğün sezonu. Düğün sezonunda genellikle hediyelik eşya, çeyiz setleri satıyoruz. Şimdilik bekleneni alamadık. Kurban bayram öncesi dışarıya giden insanlar belki gelirler o ara da okullarda açılıyor çok büyük bir beklentimiz var. Yaz olduğu için kimse yoktu. Bunun için hazırlık yaptık. Masa, sandalye, tencere, tabak, bardak kadar plastik bardak tabak temizlik ürünleri çeşitli ürünlerimiz var. Bayramda mutfak araç gereçlerine daha fazla rağbet oluyor" dedi.
(EEI-MP-Y)

09.08.2017 11:07:59 TSI
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