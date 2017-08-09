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Gümüş: "Tarım teröristlerinin de üstesinden gelinecek"



(Fotoğraflı)



Özcan Günger

MERSİN (İHA) - Anamur Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, "Devletimiz güvenliğimizi tehdit eden teröristlerin üstesinden nasıl geliyorsa tarım teröristlerinin de üstesinden gelecektir" dedi.

Gümüş, Mersin Limanında yabancı menşeli muzların arasında uyuşturucu taşıyan Liberya bandıralı geminin yakalanması ile ilgili olarak bir basın toplantısı düzenledi. Gümüş,kuru yük gemisinde, 122 kilo uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili olarak, "Geçen yılda muz üreticilerimize ithalatçı firmalar tarafından bir takım oyunlar oynanmak istendi. Konu yetkililere raporlar halinde sunuldu ve gerekli görüşmeler bizzat yapıldı" diye konuştu.

Heyet olarak sundukları raporlarda, gümrüklerde muzun kırmızı hatta alınması, muzda gözetim uygulamasına geçilmesi ve Mersin Gümrüğünün ihtisas gümrüğü haline getirilmesi üzerinde görüşüldüğünü belirterek, "Gerekli tedbirler alındı. Muz üreticilerimiz bu gelişmelerden sonra rahatladı. Bizim için bu çalışmaların meyveleri Mersin Limanı'na gelen ve kırmızı hattan geçişi yapılan Liberya bayraklı gemiden ele geçirilen uyuşturucular olmuştur. Devletimiz güvenliğimizi tehdit eden teröristlerin üstesinden nasıl geliyorsa tarım teröristlerinin de üstesinden gelecektir. Hiç kimse üreticilerimizin ekmeğine kan doğramasın. Gecesini gündüzüne katıp soğuk demeden, sıcak demeden, kar demeden, kış demeden üretim yapan, 80 milyon vatandaşımızı, 5 milyon sığınmacıyı, 40 milyon yabancı turisti doyuran üreticiye kimse haksızlık edemez. Kim haksızlık etmeye kalkarsa güçlü devletimizi ve milletimizi karşısında bulur" ifadelerini kullandı.

(ELF-Y)



09.08.2017 11:08:58 TSI

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