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Çocuk hakları eğitimi kıyafet balosuyla taçlandı

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:07
Çocuk hakları eğitimi kıyafet balosuyla taçlandı
Çocuk hakları eğitimi kıyafet balosuyla taçlandı

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Haşim İşcan Aile Eğitim Merkezi "Her Dilde Çocuk Hakları Kıyafet Balosu" düzenledi.
Haşim İşcan Aile Eğitim Merkezi'nde iki yıldır verilen çocuk hakları eğitimi düzenlenen kıyafet balosu ile taçlandı. Aile Eğitim Merkezi personelinin, çocukların ve ailelerin de kostümleriyle katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Her Dilde Çocuk Hakları Kıyafet Balosu, çocukların çocuk hakları pankartlarıyla yaptığı geçiş ile başladı.
Ardından 'We are the World' ve 'Oynaya oynaya gelin çocuklar' şarkıları hep bir ağızdan söylendi. İngilizce olarak çocukların sahnelediği 'Biz dünyaya değeriz' skeci büyük ilgiyle izlendi. Balo, piyano öğretmenlerinin mini konseri ile sona erdi.
Çocuk hakları, çeşitli etkinliklerle farkındalık yaratmaya devam edecek.
(SÇ-SÇ-Y)

09.08.2017 11:09:17 TSI
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