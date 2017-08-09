Müftü ve imamlardan Başkan Yalçın'a ziyaret
(Fotoğraflı)
Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri İlçe Müftüsü Ahmet Kayalı ve imamlar, Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'ı makamında ziyaret ettiler.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "İlçe müftümüz Ahmet Kayalı ve çok değerli imamlarımız bizleri makamımızda ziyaret ettiler. Yaz Kur'an kurslarındaki çocuklarımıza belediyemiz bünyesindeki Küçükelmalı Tabiat Parkında piknik organizasyonunu konuştuk. Nazik ziyaretlerinden ve değerli çalışmalarından dolayı başta ilçe müftümüz olmak üzere tüm diyanet camiasına teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin" dedi.
(DA-Y)
09.08.2017 11:10:12 TSI
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