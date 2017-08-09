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Kundura ustaları çırak yetiştiremiyor



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da bir dönemin popüler meslekleri arasında yer alan kunduracılık artık yok olma ile karşı kaşıya geldi. Yaklaşık 40 yıldır kunduracılık yapan Ömer Bozkurt, mesleğin devamı için çırak bulamadıklarını ifade etti.

Diyarbakır'da bir dönemin en gözde mesleklerinden olan kunduracılık mesleği kaybolmaya yüz tuttu. Gelişen sanayi ile birlikte üretimin serileşmesi el emeğinin yoğun olarak kullanıldığı mesleklerin de ayakta durmasını zorlaştırıyor. Artık parmakla sayılacak kadar azalan kundura atölyelerinden birini işleten 51 yaşındaki Ömer Bozkurt, 10 yaşında çıraklık yaparak başladığı mesleğin devam etmesi için yetiştirecek çırak bulamadıklarını ifade etti. Çırak yetiştirmek istediğini ve mesleğin yok olmasından tedirgin olduğunu belirten Bozkurt, "Aileme, altı çocuğuma bu işten kazandığım parayla bakıyorum. Günde sekiz çift ayakkabı yapıyorum. Çırak yetiştirmek isterim. Bu mesleğin her geçen gün öldüğünü biliyorum ama çırak yetiştirsem bu işi seven birilerini yetiştirmek isterim. Aileler çocuklarının yorulmadan para kazanmasını istiyor. Yorulmadan, emek vermeden nasıl para kazanılır" dedi.



"Hem daha uygun hem daha dayanıklı"

Eskiden herkes ayakkabılarını yaptırdığını söyleyen Bozkurt, "Alışveriş merkezleri çıktı herkes belli başlı markalara akın ediyor. Elle yapılan ayakkabılar alışveriş merkezlerin ayakkabılarından bin kat daha dayanıklı. Alışveriş merkezlerinde 300 liraya aldıkları ayakkabıyı 150 liraya satıyoruz. Günlük kazandığımız para değişiyor. Bazen 50 lira bazen de 300 lira kazanıyoruz. Bazı genç öğrenciler de bizden alışveriş yapıyor. El yapımına önem veren müşteriler de yok değil" diye konuştu.

(EEI-MP-Y)



09.08.2017 11:10:48 TSI

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