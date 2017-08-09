ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kundura ustaları çırak yetiştiremiyor

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:08
Kundura ustaları çırak yetiştiremiyor
Kundura ustaları çırak yetiştiremiyor

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da bir dönemin popüler meslekleri arasında yer alan kunduracılık artık yok olma ile karşı kaşıya geldi. Yaklaşık 40 yıldır kunduracılık yapan Ömer Bozkurt, mesleğin devamı için çırak bulamadıklarını ifade etti.
Diyarbakır'da bir dönemin en gözde mesleklerinden olan kunduracılık mesleği kaybolmaya yüz tuttu. Gelişen sanayi ile birlikte üretimin serileşmesi el emeğinin yoğun olarak kullanıldığı mesleklerin de ayakta durmasını zorlaştırıyor. Artık parmakla sayılacak kadar azalan kundura atölyelerinden birini işleten 51 yaşındaki Ömer Bozkurt, 10 yaşında çıraklık yaparak başladığı mesleğin devam etmesi için yetiştirecek çırak bulamadıklarını ifade etti. Çırak yetiştirmek istediğini ve mesleğin yok olmasından tedirgin olduğunu belirten Bozkurt, "Aileme, altı çocuğuma bu işten kazandığım parayla bakıyorum. Günde sekiz çift ayakkabı yapıyorum. Çırak yetiştirmek isterim. Bu mesleğin her geçen gün öldüğünü biliyorum ama çırak yetiştirsem bu işi seven birilerini yetiştirmek isterim. Aileler çocuklarının yorulmadan para kazanmasını istiyor. Yorulmadan, emek vermeden nasıl para kazanılır" dedi.

"Hem daha uygun hem daha dayanıklı"
Eskiden herkes ayakkabılarını yaptırdığını söyleyen Bozkurt, "Alışveriş merkezleri çıktı herkes belli başlı markalara akın ediyor. Elle yapılan ayakkabılar alışveriş merkezlerin ayakkabılarından bin kat daha dayanıklı. Alışveriş merkezlerinde 300 liraya aldıkları ayakkabıyı 150 liraya satıyoruz. Günlük kazandığımız para değişiyor. Bazen 50 lira bazen de 300 lira kazanıyoruz. Bazı genç öğrenciler de bizden alışveriş yapıyor. El yapımına önem veren müşteriler de yok değil" diye konuştu.
(EEI-MP-Y)

09.08.2017 11:10:48 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Esnaf, bayram ve okul alışverişinden umutlu
YEREL

ESNAF, BAYRAM VE OKUL ALIŞVERİŞİNDEN UMUTLU
Diyarbakır'da park ve caddeler boşaldı
YEREL

DİYARBAKIR'DA PARK VE CADDELER BOŞALDI
Diyarbakır'da terrarium ilgi görüyor
YEREL

DİYARBAKIR'DA TERRARİUM İLGİ GÖRÜYOR
Başkan Kılıç, engelli sporcuları ödüllendirdi
YEREL

BAŞKAN KILIÇ, ENGELLİ SPORCULARI ÖDÜLLENDİRDİ
Direkte mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
YEREL

DİREKTE MAHSUR KALAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
Çermik'in grup mahalle yollarında çalışmalar sürüyor
YEREL

ÇERMİK'İN GRUP MAHALLE YOLLARINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Diyarbakır'da kaldırım ve refüjler ağaçlandırılıyor
YEREL

DİYARBAKIR'DA KALDIRIM VE REFÜJLER AĞAÇLANDIRILIYOR
Diyarbakır iş camiasından Kocaeli çıkarması
YEREL

DİYARBAKIR İŞ CAMİASINDAN KOCAELİ ÇIKARMASI
Başkan Gülenç, DYK kurslarını ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN GÜLENÇ, DYK KURSLARINI ZİYARET ETTİ
Yangında evi kullanılamaz hale gelen aile yardım bekliyor
YEREL

YANGINDA EVİ KULLANILAMAZ HALE GELEN AİLE YARDIM BEKLİYOR