Bariyerlere çarpan araç devrildi
(Fotoğraflı)
Murat Hazer
SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan tarzı araç bariyerlere çarparak devrildi.
Edinilen bilgiye göre, Adapazarı - Kaynarca duble yolu İkizce mevkiinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında, Kaynarca istikametine doğru gitmekte olan 54 SH 375 plakalı panelvan tarzı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yan devrildi. Yan devrilen aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
(BCT-Y)
09.08.2017 11:12:16 TSI
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