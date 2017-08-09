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Aydın'da çatı yangını korkuttu



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde dört katlı bir binanın çatısında meydana gelen yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Efeler ilçesi Ata Mahallesi 688 Sokakta bulunan 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolay yangın çıktı. Çatıdaki yoğun dumanı gören vatandaşlar durumu İtfaiyeye bildirdi. Yangın yerine merdivenli ve diğer söndürme araçları ile gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Hem çatıdan hem de bina içinden müdahale ederek kısa sürede söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. Çatıda çıkan yangını gören mahalle sakinleri sokağa dökülerek yangın söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izlediler. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(MB-Y)



09.08.2017 11:13:02 TSI

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