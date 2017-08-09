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Minik sporcular piknikte buluştu



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından açılan yaz futbol okulunda eğitim alan öğrenciler, düzenlen piknikte bir araya geldi.

İlçede gençlerin spora yönelmesi için sportif faaliyetler gerçekleştiren Gürpınar Belediyesi, sezon başında açtığı yaz dönemi futbol okulunda eğitimlerini sürdürüyor. Yaz okuluna yazılan 45 öğrenci, yaz tatili süresince futbolla ilgili teknik bilgiler alıyor. Sporun yanında sosyal aktivitelere katılmaları sağlanan öğrenciler, son olarak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce düzenlenen piknikte bir araya geldi.

Gün boyunca farklı aktivitelerle gönüllerince eğlenen öğrenciler, Van Gölü'nü de görme fırsatı buldu.

(MSA-Y)



09.08.2017 11:14:30 TSI

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