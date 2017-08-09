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Sağlık Müdürlüğünden doktora saldırıya kınama



SAMSUN (İHA) - Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Yusuf Güney, Gazi Devlet Hastanesinde bir hekime yapılan saldırıyı kınadıklarını, adli makamlara intikal eden olayı yakından takip ettiklerini söyledi.

Yusuf Güney yaptığı yazılı açıklamada, "08 Ağustos'ta Gazi Devlet Hastanesinde görevli meslektaşımızın darp edilerek şiddete maruz kalması hepimizi derinden üzmüştür. Sağlık hizmeti veren hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız kutsal bir görevi fedakarca yerine getirmektedirler. Özverili sağlık çalışanları olarak sağlık hizmetlerini halkımızın tamamına din, dil, ırk ayrımı yapmadan sunuyoruz. Biz halkımızın sağlık çalışanlarının fedakârca çalışmalarından dolayı minnet duyguları içinde olduğunu da çok iyi biliyoruz. Ancak ne yazık ki, toplum içinde bu tür saldırıları alışkanlık haline getirmiş olanlar hayatın içinde farklı yerlerde zaman zaman da bizim sağlık hizmeti sunduğumuz ortamlarda karşımıza çıkıyorlar. Fakat böylesine kutsal bir görevi yerine getiren, şifa veren ellere karşı yapılan her türlü şiddet asla kabul edilebilir değildir. Adli makamlara intikal eden tüm vakaları yakından takip ettiğimizin bilinmesini isteriz. Şiddete maruz kalmış olan hekimimiz başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Hekime ve sağlık çalışanlarına yapılan her türlü şiddeti kınıyoruz" dedi.

(SAM-SLH-Y)



09.08.2017 11:15:20 TSI

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